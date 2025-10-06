Коли включать опалення в Луцьку 2025 року та чи готове місто до опалювального сезону

З наближенням холодів лучани все частіше цікавляться, коли ж у місті розпочнеться опалювальний сезон. Читай у матеріалі, коли включать опалення в Луцьку 2025 року.

Коли включать опалення в Луцьку 2025: дата

За даними місцевих ЗМІ та заяв прес-секретаря ДКП Луцьктепло Антона Безносикова, опалення в оселях з’явиться не раніше середини жовтня. Точна дата залежить від кількох факторів, зокрема погодних умов та рішень влади.

Згідно з інформацією, питання початку опалювального сезону у Луцьку планують розглянути на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, запланованому на 15 жовтня 2025 року. На цьому засіданні буде винесено проєкт рішення про старт сезону.

Як пояснює Безносиков, для запуску опалення необхідно виконати дві ключові умови: спочатку обласне розпорядження про початок сезону, після чого — рішення міськвиконкому. Далі видається внутрішній наказ на підприємстві Луцьктепло, але лише після того, як протягом трьох діб середньодобова температура повітря опуститься нижче +8°C.

Цього року також враховується енергетична ситуація в країні. Через можливі обмеження в постачанні енергоносіїв у Луцьку влада намагається відтермінувати початок опалювального сезону якомога довше, аби заощадити ресурси. У разі, якщо температура тримається вище норми, опалення може стартувати пізніше, ніж планувалося.

Наразі, станом на 6 жовтня 2025 року, офіційних оголошень про точну дату немає, але підготовка до сезону триває. Підприємство вже провело необхідні перевірки мереж, аби уникнути аварій під час опалювального сезону у Луцьку.

Якщо холоди настануть раніше, мешканцям рекомендують використовувати альтернативні джерела обігріву, такі як електричні обігрівачі чи ковдри, але з дотриманням правил безпеки. Важливо не ігнорувати енергоефективність: утеплення вікон, дверей та використання терморегуляторів допоможе зекономити тепло.

