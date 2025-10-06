Для тебя Новости

Когда включат отопление в Луцке 2025 года и готов ли город к отопительному сезону

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 октября 2025, 15:30 2 мин.
когда будет отопительный сезон в луцке
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь