Когда включат отопление в Луцке 2025 года и готов ли город к отопительному сезону

С приближением холодов лучане все чаще интересуются, когда в городе начнется отопительный сезон. Читай в материале, когда включат отопление в Киеве 2025 года.

Когда включат отопление в Луцке 2025 года: дата

По данным местных СМИ и заявлений пресс-секретаря ГКП Луцктепло Антона Безносикова, отопление в домах появится не раньше середины октября. Точная дата зависит от нескольких факторов, в частности, погодных условий и решений власти.

Согласно информации, вопрос начала отопительного сезона в Луцке планируется рассмотреть на заседании исполнительного комитета Луцкого городского совета, запланированном на 15 октября 2025 года. На этом заседании будет вынесен проект решения о старте сезона.

Как объясняет Безносиков, для запуска отопления необходимо выполнить два ключевых условия: сначала областное распоряжение о начале сезона, после чего решение горисполкома. Далее издается внутренний приказ на Луцктепло, но только после того, как в течение трех суток среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8°C.

В этом году учитывается энергетическая ситуация в стране. Из-за возможных ограничений в поставке энергоносителей в Луцке власти пытаются отсрочить начало отопительного сезона как можно дольше, чтобы сэкономить ресурсы. В случае, если температура держится выше нормы, отопление может начаться позже, чем планировалось.

По состоянию на 6 октября 2025 года, официальных объявлений о точной дате нет, но подготовка к сезону продолжается. Предприятие уже провело необходимые проверки сетей во избежание аварий в Луцке во время отопительного сезона.

Если морозы наступят раньше, жителям рекомендуют использовать альтернативные источники обогрева, такие как электрические обогреватели или одеяла, но с соблюдением правил безопасности. Важно не игнорировать энергоэффективность: утепление окон, дверей и использование терморегуляторов поможет сэкономить тепло.

Раньше мы писали, когда включат отопление в Киеве в 2025 году и сохранится ли тепло при обстрелах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!