Когда включат отопление в Тернополе 2025: дата начала сезона

В Тернополе и области отчитываются о степени готовности к отопительному сезону 2025–26.

В областной военной администрации провели заседание штаба по подготовке систем ЖКХ и энергетики, проанализировали состояние всех объектов теплоснабжения и обсудили, при каких условиях будут включать батареи.

Так когда же начнется отопительный сезон в Тернополе и долго ли еще ждать — разбираемся в материале.

Когда включат отопление в Тернополе

Так когда ожидать начала отопительного сезона?

По данным ОВА, сигналом к старту отопительного сезона в Тернополе станет среднесуточная температура +8 °C или ниже на протяжении трех дней подряд.

Но для школ, детских садов и больниц могут сделать исключения: подать тепло раньше, в зависимости от погоды.

Коммунальщики планируют обеспечить работу 1 069 котельных разных форм собственности. Они будут отапливать не только 714 жилых домов, но и 1 046 объектов социальной и культурной сферы: школы, больницы, детские сады и т. п.

Особое внимание уделяется готовности объектов критической инфраструктуры Тернополя, которые должны работать бесперебойно, даже при чрезвычайных условиях.

До 1 октября соответствующие службы должны были завершить все ремонтные работы и подготовить тепловые сети к запуску отопления.

На заседаниях Тернопольской ОВА еще в межсезонье подчеркивали важность децентрализации источников энергии и обеспечения объектов критической инфраструктуры альтернативными источниками, например, солнечными батареями.

А также передачу котельных в коммунальную собственность общин.

Итак, технически Тернопольщина готова — инфраструктура под контролем, сети проверены.

Отопление могут включить, как только температура будет держаться в пределах, необходимых для начала отопительного сезона.

Но решение будут принимать также с учетом состояния котельных и потребностей социальных объектов.

В прошлом году отопительный сезон в Тернополе начали 17 октября.

Источник: Oda.te.gov.ua.

