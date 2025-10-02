Для тебе Новини

Коли включать опалення в Тернополі 2025: дата початку сезону

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Жовтня 2025, 14:23 2 хв.
коли включать опалення в тернополі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь