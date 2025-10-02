Коли включать опалення в Тернополі 2025: дата початку сезону

В Тернополі та області звітують про ступінь готовності до опалювального сезону 2025-26.

В обласній військовій адміністрації провели засідання штабу з підготовки систем ЖКГ та енергетики, проаналізували стан усіх теплопостачальних об’єктів і обговорили, за яких умов вмикатимуть батареї.

Тож коли почнеться опалювальний сезон в Тернополі та чи довго ще чекати – розбираємось у матеріалі.

Коли включать опалення у Тернополі

Тож коли очікувати початку опалювального сезону?

За даними ОВА, сигналом до старту опалювального сезону в Тернополі стане середньодобова температура +8 °C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Але для шкіл, дитсадків і лікарень можуть зробити винятки: подати тепло раніше, залежно від погоди.

Комунальники планують забезпечити роботу 1 069 котелень різних форм власності. Вони опалюватимуть не лише 714 житлових будинків, а й 1 046 об’єктів соціальної та культурної сфери: школи, лікарні, садочки тощо.

Особлива увага приділяється готовності об’єктів критичної інфраструктури Тернополя, які повинні працювати без перебоїв, навіть за надзвичайних умов.

До 1 жовтня відповідні служби мали завершити усі ремонтні роботи й підготувати тепломережі до запуску тепла.

На засіданнях Тернопільської ОВА ще у міжсезоння наголошували на важливості децентралізації джерел енергії і забезпечення об’єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами, приміром, сонячними батареями.

А також на передачі котелень у комунальну власність громад.

Тож технічно Тернопільщина готова — інфраструктура під контролем, мережі перевірені.

Опалення можуть увімкнути, як тільки температура триматиметься в межах, необхідних для початку опалювального сезону.

Але рішення прийматимуть також враховуючи стан котелень та потреби соціальних об’єктів.

Минулого року опалювальний сезон у Тернополі розпочали 17 жовтня.

