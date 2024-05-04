Дроны важны: с начала года команда Starlight Media провела более 100 сборов на дроны и собрала более 30 млн гривен

С 2015 года в первую субботу мая отмечается Международный день дрона. В этом году он выпал на 4 мая. В этот день тысячи ценителей портативных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) исследуют и демонстрируют преимущества и потенциал использования дронов в современной жизни.

Для нас же этот день лишний случай напомнить о том, что война продолжается, на фронте дронов все еще катастрофически не хватает, поэтому должны сплотиться и обеспечить наших защитников необходимыми техническими возможностями для победы.

Массовое использование ударных беспилотников и их эффективное применение способно существенно изменить правила игры в поле боя российско-украинской войны. В течение последних месяцев команда Starlight Media организовала и провела более 100 сборов на FPV-дроны и разведывательные беспилотники для Сил обороны, собрав в общей сложности более 34 млн гривен.

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Это почти половина количества проведенных сборов на нужды украинских защитников и собранной суммы в целом – с начала года команда Starlight Media провела более 250 сборов на сумму почти 66 млн гривен.

Самый масштабный сбор для закупки FPV-дронов инициировала в конце прошлого года Елена Фроляк и команда Фактов. В слоте марафона ICTV за 6 часов удалось собрать более 12 млн. грн. За эти средства удалось приобрести 675 FPV-дронов, которые в феврале отправили бойцам на передовую уничтожение российских оккупантов.

Актуальную информацию об активном собрании на нужды Сил обороны Украины можно узнать в эфире телемарафона в слотах Фактов и Вікон.

Напомним, за период полномасштабной войны всеми производителями телемарафона Єдині новини» было реализовано десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд сил обороны Украины и других социальных миссий. Это неотделимая часть работы марафона. Сила в единстве, поэтому призываем продолжать активно, совместными усилиями поддерживать наших защитников и донатить на нужды украинского войска. Вместе победим!

К слову, ранее мы рассказывали об итогах 2023 года новостей Starlight Media.

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