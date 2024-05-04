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Дроны важны: с начала года команда Starlight Media провела более 100 сборов на дроны и собрала более 30 млн гривен

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 04 мая 2024, 09:50
Дроны важны: с начала года команда Starlight Media провела более 100 сборов на дроны и собрала более 30 млн гривен

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