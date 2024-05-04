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Дрони – важливі: з початку року команда Starlight Media провела понад 100 зборів на дрони та зібрала понад 30 млн гривень

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 04 Травня 2024, 09:50
Дрони – важливі: з початку року команда Starlight Media провела понад 100 зборів на дрони та зібрала понад 30 млн гривень

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