Дрони – важливі: з початку року команда Starlight Media провела понад 100 зборів на дрони та зібрала понад 30 млн гривень

З 2015 року у першу суботу травня відзначається Міжнародний день дрона. Цьогоріч він випав на 4 травня. У цей день тисячі поціновувачів портативних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) досліджують та демонструють переваги й потенціал використання дронів у сучасному житті.

Для нас же цей день зайва нагода нагадати про те, що війна триває, на фронті дронів все ще катастрофічно не вистачає, відтак – маємо згуртуватись і забезпечити наших захисників необхідними технічними можливостями для перемоги.

Масове використання ударних безпілотників та їх ефективне застосування здатне суттєво змінити правила гри на полі бою російсько-української війни. Тож протягом останніх місяців команда Starlight Media організувала та провела понад 100 зборів на FPV-дрони та розвідувальні безпілотники для Сил оборони, зібравши у загальному понад 34 млн гривень.

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Це майже половина від кількості проведених зборів на потреби українських захисників та зібраної суми загалом – з початку року команда Starlight Media провела понад 250 зборів на суму майже 66 млн гривень.

Наймасштабніший збір для закупівлі FPV-дронів ініціювала у кінці минулого року Олена Фроляк та команда Фактів. У слоті марафону ICTV за 6 годин вдалося зібрати понад 12 млн грн. За ці кошти вдалося придбати 675 FPV-дронів, які у лютому відправили бійцям на передову нищити російських окупантів.

Актуальну інформацію про активні збори на потреби Сил оборони України можна дізнатися в ефірі телемарафону у слотах Фактів та Вікон.

Нагадаємо, за період повномасштабної війни всіма виробниками телемарафону Єдині новини було реалізовано десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України та інших соціальних місій. Це невіддільна частина функціонування марафону. Сила в єдності, тож закликаємо продовжувати активно, спільними зусиллями підтримувати наших захисників та донатити на потреби українського війська. Разом переможемо!

До слова, раніше ми розповідали про підсумки 2023 року новин Starlight Media.

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