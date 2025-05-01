Кассетные боеприпасы на улицах Киева — в столице работают оперативники

Сегодня, 1 мая, Киев оказался под угрозой детонации кассетных боеприпасов, которые ночью в результате атаки БпЛА были разбросаны по улицам столицы.

О серьезной опасности сообщили главы Оболонской и Дарницкой районных государственных администраций.

По их данным, в течение дня в различных районах столицы, в частности на территории Оболонского района, в Бортничах и других местах, возможна произвольная детонация кассетных боеприпасов с отложенным действием.

К сожалению, в результате ночной атаки уже есть пострадавшие. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице госпитализирована пожилая женщина, жительница Дарницкого района.

По его словам, взрывная часть сбитого вражеского дрона сработала с задержкой, это и стало причиной ранения женщины.

В связи с этим городские власти призывают всех киевлян быть максимально бдительными и осторожными.

Категорически запрещается поднимать любые подозрительные предметы или прикасаться к обломкам.

Киевлян просят осторожно передвигаться по городу, особенно в зонах лесных насаждений, парковых территориях и других местах, где могут быть скрыты неразорвавшиеся кассетные боеприпасы с отложенным механизмом.

В случае детонации боеприпасов могут быть взрывы, поэтому горожан настоятельно просят немедленно пройти в ближайшее укрытие или подвальное помещение.

При обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы или их элементы, необходимо немедленно сообщить об этом по номерам экстренных служб 101 (ГСЧС) или 102 (полиция).

Власти Киева в очередной раз подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности и призывают граждан сохранять спокойствие и ответственность ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

Ранее мы писали, что Одесса вновь подверглась вражеским обстрелам. Подробнее о том, как город переживает очередное испытание, читай в нашем материале.

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