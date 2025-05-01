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Касетні боєприпаси на вулицях Києва — у столиці працюють оперативники

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 12:15
Касетні боєприпаси на вулицях Києва — у столиці працюють оперативники
Фото Facebook
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Касетні боєприпаси на вулицях Києва — у столиці працюють оперативники
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