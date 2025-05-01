Касетні боєприпаси на вулицях Києва — у столиці працюють оперативники

Сьогодні, 1 травня, Київ опинився під загрозою детонації касетних боєприпасів, які були розкидані містом в результаті атаки БпЛА.

Про серйозну небезпеку повідомили голови Оболонської та Дарницької районних державних адміністрацій.

За їхніми даними, впродовж дня в різних районах столиці, зокрема на території Оболонського району, в Бортничах та інших місцевостях, можлива відтермінована детонація касетних боєприпасів.

На жаль, через нічну атаку вже є постраждалі. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці госпіталізували літню жінку, мешканку Дарницького району.

За його словами, вибухова частина збитого ворожого дрона спрацювала із затримкою, що і стало причиною поранення.

У зв’язку з цим, міська влада закликає всіх киян бути максимально пильними та обережними. Категорично забороняється підіймати будь-які підозрілі предмети або торкатися уламків.

Особливу обережність слід проявляти на вулицях, особливо в зонах лісових насаджень, паркових територіях та інших місцях, де можуть бути приховані нездетоновані касетні боєприпаси з відтермінованим механізмом.

У разі виникнення звуків вибухів, містян наполегливо просять негайно перейти в найближче укриття або підвальне приміщення.

При виявленні будь-яких підозрілих предметів, схожих на боєприпаси або їхні елементи, необхідно негайно повідомити, зателефонувавши за номерами екстрених служб 101 (ДСНС) або 102 (поліція).

Влада Києва вкотре наголошує на необхідності неухильного дотримання правил безпеки та закликає громадян зберігати спокій і відповідальність задля власної безпеки.

Раніше ми писали, що Одеса знову зазнала ворожих обстрілів. Детальніше про те, як місто переживає чергове випробування, читай у нашому матеріалі.

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