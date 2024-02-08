Защитники наконец-то дома! Что известно про обмен пленными 8 февраля 2024

Сегодня, 8 февраля 2024 года, сто украинских семей узнали самое счастливую новость — о долгожданном возвращении родных из плена. Сегодня состоялся очередной обмен украинских пленников — домой из российской неволи вернулись 100 бойцов. Читай подробнее, что известно про обмен пленными 8 февраля.

Обмен пленными 8 февраля 2024 — 100 защитников вернулись домой

Об обмене украинских пленных сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Домой вернулись 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

Все освобожденные — рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 — защитники Азовстали), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях, — пишут в штабе.

По меньшей мере, 28 возвращенных военных имеют ранения или серьезные проблемы со здоровьем. Самому старшему освобожденному 62, а самому младшему — 20.

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Посредниками в обмене пленных стали Объединенные Арабские Эмираты.

Также удалось спасти медика из Азовстали.

— Наши воины впервые за длительное время совершили телефонные звонки своим родным, которые с приятным удивлением и эмоциональностью восприняли новость, что их защитники уже в Украине, — написал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также на месте обмена находятся работники, фиксирующие информацию об удовлетворительном состоянии возвращающихся в РФ российских пленных, а также состояние украинских военных — Россия вернула их слабыми, больными. Вскоре наши защитники получат новую одежду и телефоны, медицинскую помощь.

Предварительный обмен пленными состоялся 31 января 2024. Тогда удалось вернуть 207 защитников. Из плена уже удалось вернуть 3135 украинцев.

Ранее мы рассказывали об обмене пленными 3 января 2024.

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