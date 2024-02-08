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Захисники нарешті вдома! Що відомо про обмін полоненими 8 лютого 2024 року

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 20:35
Обмін полоненими 8 лютого 2024 — 100 захисників повернулися додому

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