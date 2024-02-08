Захисники нарешті вдома! Що відомо про обмін полоненими 8 лютого 2024 року

Сьогодні, 8 лютого 2024 року, сто українських родин дізналися найщасливішу звістку — довгоочікуване повернення рідних з полону. Сьогодні відбувся черговий обмін українських полонених — додому з російської неволі повернулися 100 бійців. Читай детальніше, що відомо про обмін полоненими 8 лютого.

Обмін полоненими 8 лютого 2024 — 100 захисників повернулися додому

Про обмін українських полонених повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 — оборонці Азовсталі), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, — пишуть у штабі.

Щонайменше 28 повернених військових мають поранення чи серйозні проблеми зі здоров’ям. Найстаршому звільненому 62, а наймолодшому — 20.

Зараз також дивляться

Посередниками в обміні полонених стали Об’єднані Арабські Емірати.

Також вдалося врятувати медика з Азовсталі.

— Наші воїни вперше за тривалий термін здійснили телефонні дзвінки до своїх рідних, які із приємним здивуванням та емоційністю сприйняли новину, що їхні захисники вже в Україні, — написав омбудсман Дмитро Лубінець.

Також на місці обміну перебувають працівники, які фіксують інформацію про задовільний стан російських полонених, які повертаються до РФ, а також стан українських військових — Росія повернула їх кволими, хворими. Невдовзі наші захисники отримають новий одяг та телефони, медичну допомогу.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня 2024. Тоді вдалося повернути 207 захисників. З полону вже вдалося повернути 3135 українців.

Раніше ми розповідали про обмін полоненими 3 січня 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.