Напевно, немає нічого радіснішого, для рідних військових, коли вони чують новину, що ті нарешті повернулися додому. Ці миті радості з родинами військових проживає вся країна.

Сьогодні, 31 січня 2024 року, відбувся ще один великий обмін військовополоненими. На українську землю повернулися 207 героїв, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 31 січня 2024: що відомо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про новий обмін військовополоненими.

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— Повертаємо наших людей з російського полону. 207 українців — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, рядові, сержанти та офіцери.

Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках, — сказав він.

Це вже другий великий обмін після тривалої перерви. Робота над поверненням полонених продовжується, адже мета — повернути всіх.

— Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома. Дякую родичам за терпіння і спільну роботу. Дякую кожному, хто дочекався та повернувся, — сказав Єрмак.

— Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів.

207 оборонців нарешті на українській землі: що відомо про обмін полоненими 31 січня 2024 / 4 Фотографії

Далі у повернутих воїнів — тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація. Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку, — сказав омбудсмен України Дмитро Лубінець.

У російському полоні перебувають не лише військові, а й цивільні. Раніше ми розповідали про, як повернути цивільних українських полонених.

Фото: Андрій Єрмак, Дмитро Лубінець

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