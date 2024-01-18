Каждый второй пенсионер получает менее 4000 грн: как изменились выплаты за 2023 год и чего ждать дальше

Поколение пожилых людей довольно часто становится уязвимой частью общества, особенно в условиях войны. Их положение и условия жизни остаются важным вопросом не только для их потомков, но и для государства.

В начале 2024 года Пенсионный фонд зафиксировал более десяти миллионов пенсионеров в Украине. Об этом сообщает Опендатабот.

По сравнению с прошлым годом, их численность уменьшилась на 1,6%, ведь в 2023 году пенсионеров было 10,5 миллионов.

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Сейчас 51% пенсионеров получает менее 4 000 гривен от государства, хотя средняя пенсия составила 5 385 гривен.

Выше пенсии у жителей столицы, средняя сумма выплат составляет 7 248 гривен. А вот самые маленькие пенсии в Тернопольской области, где в среднем пожилые люди получают 4070 гривен.

Большинство пенсионеров уже успели перейти на безналичные выплаты и получают пенсию на банковский счет. Таких людей уже восемь миллионов человек.

Что известно о пенсиях в 2024 году

С 1 января 2024 года выросли как прожиточный минимум, так и пенсии, что зависят от него. Минимальные выплаты выросли от 2093 гривен до 2361 гривен.

В начале марта пенсии снова изменяться, когда запланирована масштабная индексация. Поэтому они должны вырасти.

Но с новым годом претерпели трансформации еще немало вещей. Читай, что изменилось с 1 января 2024 для украинцев.

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