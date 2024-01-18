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Каждый второй пенсионер получает менее 4000 грн: как изменились выплаты за 2023 год и чего ждать дальше

Даниэла Долотова, журналист сайта 18 января 2024, 19:00
Каждый второй пенсионер получает менее 4000 грн: как изменились выплаты за 2023 год и чего ждать дальше
Фото: Unsplash

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