Кожен другий пенсіонер отримує менше, ніж 4000 грн: як змінились пенсійні виплати

Покоління людей похилого віку досить часто стає вразливою частиною суспільства, особливо в умовах війни. Тож їхнє становище та умови життя лишаються важливим питанням не лише для їхніх нащадків, але й для держави.

На початку 2024 року Пенсійний фонд зафіксував понад десять мільйонів пенсіонерів в Україні. Про це повідомляє Опендатабот.

У порівнянні з минулим роком, їхня чисельність зменшилася на 1,6%, адже у 2023 році пенсіонерів було 10,5 мільйонів.

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Зараз 51% пенсіонерів отримує менше, ніж 4 000 гривень від держави, хоча середня пенсія склала 5 385 гривень.

Найбільше пенсії отримують жителі столиці, середня сума виплат становить 7 248 гривень. А ось найменші пенсії у Тернопільській області, де в середньому літні люди отримують 4 070 гривень.

Більшість пенсіонерів вже встигли перейти на безготівкові виплати та отримують пенсію на банківський рахунок. Таких людей вже вісім мільйонів осіб.

Що відомо про пенсії у 2024 році

З 1 січня 2024 року зросли як прожитковий мінімум, так і пенсії, які від нього залежать. Мінімальні виплати зросли від 2 093 гривень до 2 361 гривень.

На початку березня пенсії знову зазнають змін, коли запланована масштабна індексація. Тож вони мають зрости.

Та з новим роком зазнало трансформацій ще чимало речей. Читай, що змінилося з 1 січня 2024 року для українців.

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