Наибольший спад за время независимости: почему рождаемость в Украине сократилась на 28%

Уровень рождаемости в Украине продолжает падать. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, согласно которым, за первые шесть месяцев 2023 родилось 96 755 детей. Из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков.

Это на 28% меньше по сравнению с показателями 2021 года, когда родилось 135 079 детей. На это в значительной степени повлияло полномасштабное вторжение.

Полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в числе новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости.

Подобная тенденция уже прослеживалась в 2015 году и этому причиной тоже была война. Тогда показатели рождаемости упали на 12% в год, хотя с 2013 года они уменьшались примерно на 7% в год.

Сейчас также смотрят

В среднем в 2023 году в месяц рождается 16,1 тысячи детей. В предыдущие годы этот показатель колебался в пределах 21-23 тысяч малышей в месяц.

Также сменился пиковый месяц, когда рождаются малыши. До 2022 года это всегда был июль, но по состоянию на 2023 год пик пришелся на март.

Кого рождается больше

В основном во все годы мальчиков и девочек рождалось почти одинаковое количество и начало полномасштабной войны на это не повлияло. И все же мальчишек немного больше: 51% против 49%.

Однако следует учитывать, что по состоянию на 25 июля, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество украинцев, вынужденных бежать от войны, составляло 6 217 800 по всему миру. Большинство из них — женщины и дети.

Опендатабот не учитывает количество украинских детей, рожденных за границей, а также обычного факта — семьи не могут видеться. Поэтому можно надеяться, что с окончанием войны и победой Украины наши семьи смогут вернуться домой, а ситуация с рождаемостью — стабилизироваться.

Читать по теме Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта Какой уход нужно обеспечить новорожденному в условиях войны.

Не учитываешь статистику, а просто мечтаешь о своем малыше? Тогда читай, как подготовиться к беременности и какие анализы сдавать.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!