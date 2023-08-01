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Наибольший спад за время независимости: почему рождаемость в Украине сократилась на 28%

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 августа 2023, 09:00
народжуваність в Україні
Фото: Pexels

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