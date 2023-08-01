Найбільший спад за часи незалежності: чому народжуваність в Україні скоротилася на 28%

Рівень народжуваності в Україні продовжує падати. Про це свідчать дані Опендатабот, згідно з якими, за перші шість місяців 2023 року народилось 96 755 дітей. З них 47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків.
Це на 28% менше порівняно з показниками 2021 року, коли народилось 135 079 дітей. На це значною мірою вплинуло повномасштабне вторгнення.
Повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності.
Повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності.
Подібна тенденція вже прослідковувалась у 2015 році, й причиною цього теж була війна. Тоді показники народжуваності впали на 12% за рік, хоча з 2013 року вони зменшувалися приблизно на 7% на рік.
У середньому у 2023 році на місяць народжується 16,1 тисячі дітей. У попередні роки цей показник коливався у межах 21-23 тисячі малюків на місяць.
Також змінився піковий місяць, коли народжуються малюки. До 2022 року це завжди був липень, але станом на 2023 рік пік припав на березень.
Здебільшого у всі роки хлопчиків та дівчаток народжувалось майже однакова кількість, і початок повномасштабної війни на це не особливо вплинув. Та все ж таки хлопчиків трохи більше: 51% проти 49%.
Однак варто зважати, що станом на 25 липня, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість українців, які були вимушені тікати від війни, становила 6 217 800 по всьому світу. Більшість з них — жінки та діти.
Опендатабот не враховує кількість українських дітей, народжених за кордоном, а також звичайного факту — родини не мають змоги бачитись. Тому можна сподіватись, що із закінченням війни та перемогою України наші родини зможуть повернутись додому, а ситуація з народжуваністю — стабілізуватись.
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