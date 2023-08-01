Найбільший спад за часи незалежності: чому народжуваність в Україні скоротилася на 28%

Рівень народжуваності в Україні продовжує падати. Про це свідчать дані Опендатабот, згідно з якими, за перші шість місяців 2023 року народилось 96 755 дітей. З них 47 129 дівчаток та 49 626 хлопчиків.

Це на 28% менше порівняно з показниками 2021 року, коли народилось 135 079 дітей. На це значною мірою вплинуло повномасштабне вторгнення.

Повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності.

Подібна тенденція вже прослідковувалась у 2015 році, й причиною цього теж була війна. Тоді показники народжуваності впали на 12% за рік, хоча з 2013 року вони зменшувалися приблизно на 7% на рік.

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У середньому у 2023 році на місяць народжується 16,1 тисячі дітей. У попередні роки цей показник коливався у межах 21-23 тисячі малюків на місяць.

Також змінився піковий місяць, коли народжуються малюки. До 2022 року це завжди був липень, але станом на 2023 рік пік припав на березень.

Кого народжується більше

Здебільшого у всі роки хлопчиків та дівчаток народжувалось майже однакова кількість, і початок повномасштабної війни на це не особливо вплинув. Та все ж таки хлопчиків трохи більше: 51% проти 49%.

Однак варто зважати, що станом на 25 липня, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість українців, які були вимушені тікати від війни, становила 6 217 800 по всьому світу. Більшість з них — жінки та діти.

Опендатабот не враховує кількість українських дітей, народжених за кордоном, а також звичайного факту — родини не мають змоги бачитись. Тому можна сподіватись, що із закінченням війни та перемогою України наші родини зможуть повернутись додому, а ситуація з народжуваністю — стабілізуватись.

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