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Найбільший спад за часи незалежності: чому народжуваність в Україні скоротилася на 28%

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Серпня 2023, 09:00
народжуваність в Україні
Фото: Pexels

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