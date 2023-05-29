Подорожает ли проезд в Киеве? Кличко рассказал о дотационной работе транспорта в столице

Из-за полномасштабного вторжения выросли цены на различные товары и услуги. Одним из вопросов, который волнует жителей столицы: вырастет ли стоимость проезда в Киеве.

Ведь еще в начале 2022 года, до полномасштабной войны, власти города думали об увеличении стоимости проезда.

Глава столицы Виталий Кличко рассказал в интервью для телеканала Киев, вырастет ли цена за проезд в транспорте.

Вырастет ли стоимость проезда в общественном транспорте Киева

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте до конца войны не будет дорожать, об этом сообщил Кличко.

Транспорт в Киеве дотационный, потому что себестоимость проезда более 20 грн. Она остается самой низкой в стране и не только, если говорить еще и о Европе.

Но учитывая сложную ситуацию экономическую и с бюджетом людей, мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость, — сказал Кличко.

В то же время, он добавил, что в будущем, учитывая, что транспорт нужно ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.

До окончания войны транспорт у нас останется дотационным, и повышать цену не будем. Мы не планируем этого делать, потому чтобы не было разных спекуляций на эту тему, — сказал он.

Кличко считает, что одна из главных задач — заменить старые маршрутки, которые перевозят киевлян, новым современным общественным транспортом, который будет соответствовать стандартам современной европейской столицы.

Транспорт Киева постепенно начинает обновляться. Ранее мы рассказывали, где ходят новые трамваи в Киеве и как они выглядят.

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