Чи здорожчає проїзд у Києві? Кличко розповів про дотаційну роботу транспорту в столиці

Під час повномасштабного вторгнення ціни зросли на різноманітні товари та послуги. Одне із питань, що хвилює жителів столиці: чи зросте вартість проїзду у Києві.

Адже ще на початку 2022 року, до повномасштабної війни, влада міста думала над збільшення вартості проїзду. Очільник столиці Віталій Кличко розповів в інтерв’ю для телеканалу Київ, чи зросте ціна за проїзд у транспорті.

Чи зросте вартість проїзду у громадському транспорті Києва

У Києві вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни не дорожчатиме, про це повідомив Кличко.

Транспорт у Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн. Він залишається найнижчим у країні і не лише, якщо говорити ще і про Європу.

Але враховуючи складну ситуацію економічну та з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість, — сказав Кличко.

Водночас він додав, що у майбутньому, враховуючи те, що транспорт потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і не підвищуватимемо ціну. Ми не плануємо цього робити, щоб не було різних спекуляцій на цю тему, — сказав він.

Кличко вважає, що одне з головних завдань — замінити старі маршрутки, які перевозять киян, на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці.

Транспорт Києва потроху починає оновлюватися. Раніше ми розповідали, де ходять нові трамваї в Києві та який вони мають вигляд.

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