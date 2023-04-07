Київ припиняє прийом заявок ВПО на продуктові набори — подробиці

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України була загроза, що в Київський області не працюватимуть продуктові крамниці, то зараз вже це здається малоймовірним.
Тому у Києві з 10 квітня 2023 року прийом нових заявок на видачу продуктових наборів припиниться. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Ми розуміємо важливість даної програми підтримки та готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні.
Ми розуміємо важливість даної програми підтримки та готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні.
Посадовець зазначає, що всі внутрішньо переміщені особи, які після 24 лютого 2022 року зареєструвались для допомоги, вже отримали продуктові набори.
За даними КМДА, у столиці наразі зареєстровано майже 230 тисяч внутрішніх переселенців. Водночас звернулись для отримання продуктових наборів понад 100 тисяч осіб.
— У рамках державної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб ми повністю виконали свої зобов’язання як перед державою, так і перед тими, хто зареєструвався та подав заявки, — коментує чиновник.
Найчастіше за допомогою звертались у період з березня по травень 2022 року.
Як зазначає Валентин Мондриївський, для надання продуктових наборів був розроблений ефективний механізм підтримки. Тому за потреби він повернеться в дію.
— Соціальні служби в співпраці з Гуманітарним штабом Києва щоденно працювали на прийомці та розподілі продуктів та засобів гігієни у десяти районах столиці, забезпечуючи всім необхідним містян.
Водночас держава продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб та виплачує їм щомісячну допомогу. Читай, куди телефонувати, якщо немає виплат ВПО.
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