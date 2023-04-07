Київ припиняє прийом заявок ВПО на продуктові набори — подробиці

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України була загроза, що в Київський області не працюватимуть продуктові крамниці, то зараз вже це здається малоймовірним.

Тому у Києві з 10 квітня 2023 року прийом нових заявок на видачу продуктових наборів припиниться. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Ми розуміємо важливість даної програми підтримки та готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні.

Заявки на продуктові набори не приймаються: що відомо

Посадовець зазначає, що всі внутрішньо переміщені особи, які після 24 лютого 2022 року зареєструвались для допомоги, вже отримали продуктові набори.

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За даними КМДА, у столиці наразі зареєстровано майже 230 тисяч внутрішніх переселенців. Водночас звернулись для отримання продуктових наборів понад 100 тисяч осіб.

— У рамках державної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб ми повністю виконали свої зобов’язання як перед державою, так і перед тими, хто зареєструвався та подав заявки, — коментує чиновник.

Найчастіше за допомогою звертались у період з березня по травень 2022 року.

Як зазначає Валентин Мондриївський, для надання продуктових наборів був розроблений ефективний механізм підтримки. Тому за потреби він повернеться в дію.

— Соціальні служби в співпраці з Гуманітарним штабом Києва щоденно працювали на прийомці та розподілі продуктів та засобів гігієни у десяти районах столиці, забезпечуючи всім необхідним містян.

Водночас держава продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб та виплачує їм щомісячну допомогу. Читай, куди телефонувати, якщо немає виплат ВПО.

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