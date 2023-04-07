Новости

Киев прекращает прием заявок ВПЛ на продуктовые наборы — подробности

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 апреля 2023, 20:39
прийом заявок ВПО на продуктові набори
Фото: Pexels

Больше новостей
Батьківство
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
батальйон К2
Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами
Капкуп
Как установить CapCut в Украине на iPhone и Android
реабілітація
Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников
Смотреть больше

Материалы по теме

Батьківство
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
батальйон К2
Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами
реабілітація
Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников
Чим корисний гранат і як часто його потрібно вживати
Настоящий чудо-фрукт — чем полезен гранат и как часто его можно есть

Видео
0:03:59
батальйон К2

Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами
0:03:51
реабілітація
Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников
0:04:41
Чи варто щепитись бустерною дозою проти Covid-19 під час вагітності
Беременность и Covid-19: можно ли женщинам в положении делать бустерную дозу вакцины
0:02:30
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 31 березня
Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела
0:03:17
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
От двух до семи миллионов гривен! Как получить грант от государства на строительство теплиц
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: финансирования не хватает даже на корм — как помочь животным
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн
0:01:50
Киев прекращает прием заявок ВПЛ на продуктовые наборы — подробности
Нет сил! оккупанты мечтают о билете домой: перехваченные разговоры
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Держали в подземелье, морили голодом и пытали током! В Херсоне нашли десять пыточных: что о них известно
Больше видео
Батьківство
Читать дальше
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
допомога ВПО
Читать дальше
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь