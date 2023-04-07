Киев прекращает прием заявок ВПЛ на продуктовые наборы — подробности

Если в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины была угроза, что в Киевской области не будут работать продуктовые сети, то сейчас это кажется маловероятным.
Поэтому в Киеве с 10 апреля 2023 прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов прекратится. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Мы понимаем важность программы поддержки и готовы ее восстановить в любой момент, если такое решение будет принято на государственном уровне.
Мы понимаем важность программы поддержки и готовы ее восстановить в любой момент, если такое решение будет принято на государственном уровне.
Чиновник отмечает, что все внутренне перемещенные лица, которые после 24 февраля 2022 зарегистрировались для помощи, уже получили продуктовые наборы.
По данным КГГА, в столице зарегистрировано почти 230 тысяч внутренне перемещенных лиц. В то же время обратились за получением продуктовых наборов более 100 тысяч человек.
— В рамках государственной программы обеспечения внутренне перемещенных лиц мы полностью выполнили свои обязательства как перед государством, так и теми, кто зарегистрировался и подал заявки, — прокомментировал чиновник.
Чаще всего за помощью обращались в период с марта по май 2022 года.
Как отмечает Валентин Мондриевский, для предоставления продуктовых наборов разработан эффективный механизм поддержки. Поэтому при необходимости он снова заработает.
— Социальные службы в сотрудничестве с Гуманитарным штабом Киева работали ежедневно на приемке и распределении продуктов и средств гигиены в десяти районах столицы, обеспечивая всем необходимым горожан.
В то же время государство продолжает поддерживать внутренне перемещенные лица и выплачивает им ежемесячное пособие. Читай, куда звонить, если нет выплат ВПЛ.
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