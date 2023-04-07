Киев прекращает прием заявок ВПЛ на продуктовые наборы — подробности

Если в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины была угроза, что в Киевской области не будут работать продуктовые сети, то сейчас это кажется маловероятным.

Поэтому в Киеве с 10 апреля 2023 прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов прекратится. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Мы понимаем важность программы поддержки и готовы ее восстановить в любой момент, если такое решение будет принято на государственном уровне.

Заявки на продуктовые наборы не принимаются: что известно

Чиновник отмечает, что все внутренне перемещенные лица, которые после 24 февраля 2022 зарегистрировались для помощи, уже получили продуктовые наборы.

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По данным КГГА, в столице зарегистрировано почти 230 тысяч внутренне перемещенных лиц. В то же время обратились за получением продуктовых наборов более 100 тысяч человек.

— В рамках государственной программы обеспечения внутренне перемещенных лиц мы полностью выполнили свои обязательства как перед государством, так и теми, кто зарегистрировался и подал заявки, — прокомментировал чиновник.

Чаще всего за помощью обращались в период с марта по май 2022 года.

Как отмечает Валентин Мондриевский, для предоставления продуктовых наборов разработан эффективный механизм поддержки. Поэтому при необходимости он снова заработает.

— Социальные службы в сотрудничестве с Гуманитарным штабом Киева работали ежедневно на приемке и распределении продуктов и средств гигиены в десяти районах столицы, обеспечивая всем необходимым горожан.

В то же время государство продолжает поддерживать внутренне перемещенные лица и выплачивает им ежемесячное пособие. Читай, куда звонить, если нет выплат ВПЛ.

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