Поступление в ВУЗ 2024: чего ожидать и как будет происходить

Каждый год украинские выпускники подают свои заявления в заведения высшего образования. Но, чтобы поступить в университет, нужно проделать непростой путь.

Для начала нужно сдать НМТ, создать электронные кабинеты, написать мотивационные письма, пройти собеседования или творческие конкурсы. В МОН обнародовали проект Порядка приема в высшие образования в 2024 году. Мы расскажем, что ждет абитуриентов в 2024 году.

Поступление в заведения высшего образования 2024

Стоит отметить, что это проект Порядка приема, который находится на общественном обсуждении. Некоторые нормы могут быть изменены после окончательного утверждения Порядка приема.

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Поступление в заведения высшего образования в 2024 году будет происходить на основании результатов национального мультипредметного теста, творческого конкурса, собеседований и рассмотрения мотивационных писем.

Планируется, что для поступления и на бюджет, и на контракт абитуриенты должны сдать НМТ по четырем предметам. Три предмета будут обязательными (украинский язык, математика, история Украины), а один предмет — по выбору участника (украинская литература, география, биология, физика, химия, английский, немецкий, французский, испанский язык).

Поступающие на художественные и спортивные специальности, кроме НМТ, должны пройти творческий конкурс в учебном заведении, в которое планируют поступать.

Также можно использовать результаты НМТ 2022 или 2023 года, ВНО 2021 года или матурального экзамена.

Поступающие, имеющие право на специальные условия поступления, смогут принять участие в конкурсном отборе на основании собеседования по тем же предметам, которые составляют поступающие на НМТ. Кроме того, все поступающие должны написать мотивационные письма, которые нужно добавлять каждому поданному электронному заявлению.

Во время вступительной кампании будут действовать разные конкурсные предложения: открытые (то есть, по широкому конкурсу), фиксированные и внебюджетные.

Регистрация электронных кабинетов

Регистрация электронных кабинетов, с помощью которых абитуриенты подают заявления, и загрузка необходимых документов запланировано начать с 1 июля 2024 года.

Для оказания помощи поступающим по работе с электронными кабинетами в вузах будут действовать консультационные центры. Личные электронные кабинеты поступающих будут работать до 31 октября 2024 года.

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Подача заявления

Заявление на поступление в ВУЗ абитуриент заполняет онлайн. В нем следует указать уровень высшего образования, основу поступления, конкурсное предложение с указанием образовательной программы (специальности, предметной специальности, специализации, нескольких образовательных программ в рамках специальности), форму получения высшего образования и информацию о себе.

Для заявлений на бюджет абитуриент должен определить приоритетность.

Согласно Порядку приема, поступающие могут в целом подать максимум 15 заявлений, из них максимум пять заявлений — на бюджетные места.

Конкурсный отбор

В 2024 году конкурсный отбор будет производиться на основе конкурсного балла и рассмотрения мотивационных писем. Поступающих допускают к конкурсу на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130 (к абитуриентам, которые являются детьми погибших защитников Украины, это условие не будет применяться).

Но для специальностей Право, Публичное управление и администрирование, Международные отношения, Фармация, промышленная фармация, Стоматология, Медицина, Педиатрия конкурсный балл для поступления и на бюджет и контракт не может быть менее 150 баллов.

Сроки вступления

Регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для вступления в бюджет запланирована с 3 июля 2024 года до 18:00 10 июля 2024 года. Для вступления исключительно на контракт регистрация заявлений для участия в собеседованиях и творческих конкурсах продлится до 25 июля 2024 года.

Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 7 по 18 июля 2024 года, а для вступления исключительно на контракт — до 31 июля 2024 года.

Формирование рейтинговых списков поступающих, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных на бюджет должно закончиться 5 августа 2024 года. Поступившие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджет до 8 августа 2024 года.

Зачисление поступающих на бюджетные места состоится не позднее 10 августа, на контракт — не позднее 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт и имеющих право на первоочередной перевод, состоится не позднее 18 августа. Предоставление рекомендаций к зачислению контрактников состоится не ранее 9 августа 2024 года.

Также может быть проведено дополнительное поступление. После завершения основного периода поступления заведения высшего образования могут провести одну или две очередные сессии регистрации заявлений поступающих на контракт, которые продлятся с 1 сентября по 31 октября 2024 года.

Чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать экзамены. Ранее мы рассказывали, что будет, если не сдать НМТ.

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