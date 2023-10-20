Психологов и менеджеров прибавится? Оксен Лисовый поделился итогами вступительной кампании в 2023 году

Дети и подростки — это будущее нашей страны. А чтобы его построить, все они нуждаются в хорошем образовании. Его же направления до сих пор корректирует война, освещающая потребности в определенных специальностях.
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, во вступительной кампании 2023 делали фокус на инженерно-технические, педагогические и естественные специальности как критически необходимые для восстановления и поддержки Украины.
По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, был увеличен объем государственного заказа по нескольким приоритетным направлениям. В частности, на подготовку медицинских и социальных работников, а также рабочих кадров выделили на 3,5 тысячи больше бюджетных мест.
В общей сложности поступающие подали 474 179 заявлений на бюджет в учреждения высшего образования в 25 регионах Украины.
Самыми популярными специальностями стали:
Также высокие позиции занимают Психология, Менеджмент и Инженерия программного обеспечения.
С высоким пороговым баллом поступающие подавали документы на специализации Стоматология, Политология, Международные отношения.
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