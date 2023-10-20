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Психологів й менеджерів побільшає? Оксен Лісовий поділився підсумками вступної кампанії у 2023 році

Даніела Долотова, журналістка сайту 20 Жовтня 2023, 08:00
вступна кампанія
Фото: Pexels

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