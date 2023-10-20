Психологів й менеджерів побільшає? Оксен Лісовий поділився підсумками вступної кампанії у 2023 році

Діти та підлітки — це майбутнє нашої країни. А щоб його побудувати, усі вони потребують гарної освіти. Її ж напрямки й досі корегує війна, яка висвітлює потреби у певних спеціальностях.

За словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, у вступній кампанії 2023 року робили фокус на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, які критично необхідні для відновлення та підтримки України.

Тож, за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, було збільшено обсяг державного замовлення за кількома пріоритетними напрямами. Зокрема, на підготовку медичних та соціальних працівників, а також робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць.

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Загалом вступники подали 474 179 заяв на бюджет до закладів вищої освіти у 25 регіонах України.

Найпопулярнішими спеціальностями цьогоріч стали:

Комп’ютерні науки,

Філологія

Право.

Також високі позиції мають Психологія, Менеджмент та Інженерія програмного забезпечення.

З найвищим пороговим балом вступники подавали документи на спеціалізації Стоматологія, Політологія, Міжнародні відносини.

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