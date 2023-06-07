Під час вступу до вищих навчальних закладів в абітурієнтів може виникати багато запитань. Вони починають шукати інформацію в інтернеті, але її так багато, що можна розгубитися. У Міністерстві освіті та науки розповіли про створення зручного чат-бота ОсвітаВсім, який допоможе вступникам з найпопулярнішими питаннями.

Чат-бот ОсвітаВсім: що це та як працює

Чат-бот Освіта всім створили у державному підприємстві ІНФОРЕСУРС. Він простий та зручний у користуванні та містить роз’яснення щодо:

основних дат вступу;

перевірки документів про освіту;

пошуку конкурсних пропозицій;

нормативних документів;

поширених запитань-відповідей;

контактів служби підтримки (працюватиме з 23 червня).

Щоб отримати інформацію від чат-бота, треба натиснути “Розпочати” і вибирати варіант, який тебе цікавить.

Чат-бот ОсвітаВсім ти можеш знайти за посиланням.

Усе, що необхідно знати про вступ, у твоєму телефоні: що може новий чат-бот ОсвітаВсім / 4 Фотографії

Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв також незабаром з’являться у розділах Інформаційні матеріали та Відеороз’яснення.

Крім цього, актуальну інформацію щодо онлайн-вступу також можна знайти на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти.

Щоб вступити до вишу, треба здати НМТ. Якщо ти пропустив(-ла) основні терміни реєстрації, то можеш встигнути зробити це під час додаткової реєстрації на НМТ.

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