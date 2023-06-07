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Усе, що необхідно знати про вступ, у твоєму телефоні: що може новий чат-бот ОсвітаВсім

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Червня 2023, 14:00
Чат-бот ОсвітаВсім від МОН: що це таке та як працює
Фото: Pexels

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