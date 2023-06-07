Все, что необходимо знать о поступлении, в твоем телефоне: что может новый чат-бот ОсвітаВсім

При поступлении в высшие учебные заведения у абитуриентов может возникать множество вопросов. Они начинают искать информацию в интернете, но ее так много, что можно растеряться. В Министерстве образования и науки рассказали о создании удобного чат-бота ОсвітаВсім, который поможет поступающим с самыми популярными вопросами.

Чат-бот ОсвітаВсім: что это и как работает

Чат-бот ОсвітаВсім создали на государственном предприятии ІНФОРЕСУРС. Он прост и удобен в использовании и содержит разъяснения относительно:

основных дат вступления;

проверки документов об образовании;

поиска конкурсных предложений;

нормативных документов;

часто задаваемых вопросов-ответов;

контактов службы поддержки (будет работать с 23 июня).

Чтобы получить информацию от чат-бота, нужно нажать “Начать” и выбирать интересующий тебя вариант.

Чат-бот ОсвітаВсім ты можешь найти по ссылке.

Инструкции по созданию электронных кабинетов и подачи заявлений также в скором времени появятся в разделах Информационные материалы и Видеоразъяснения.

Кроме того, актуальную информацию по онлайн-вступлению также можно найти на сайте Единой электронной базы по вопросам образования.

Чтобы поступить в университет, нужно сдать НМТ. Если ты пропустил(-а) основные сроки регистрации, можешь успеть сделать это во время дополнительной регистрации на НМТ.

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