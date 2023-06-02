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Ты еще можешь успеть! Когда дополнительная регистрация на НМТ и как это сделать

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 июня 2023, 08:00
Додаткова реєстрація на НМТ 2023: як зареєструватись
Фото: Pexels

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