Ты еще можешь успеть! Когда дополнительная регистрация на НМТ и как это сделать

В школах Украины уже закончилось обучение. Выпускники должны сдать НМТ, чтобы поступить в высшие учебные заведения. Основная регистрация на НМТ уже завершилась.

Но пропустившие основную регистрацию могут сделать это в дополнительный период. На сайте УЦОКО рассказали о сроках дополнительной регистрации на НМТ и как это сделать.

Когда проходит дополнительная регистрация на НМТ

Дополнительный период регистрации на НМТ в 2023 году проходит с 5 по 12 июня. В этот период могут зарегистрироваться те, кто:

регистрировались в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации для участия в НМТ;

не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.

Если тебе отказали в регистрации во время основного периода, нужно в персональном кабинете, созданном в основной период регистрации, дополнительно загрузить копию заявления о возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий и доработать предоставленную ими при регистрации для участия в основной сессии НМТ информацию и/ или копии документов.

Если ты не смог (смогла) зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации по уважительным причинам, нужно после создания персонального кабинета дополнительно скачать копии заявления о возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий.

А также копию документа, подтверждающего причину, по которой ты не смог (смогла) зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации.

Как зарегистрироваться на НМТ в дополнительный период

Чтобы зарегистрироваться на НМТ, нужно с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО и выполнить следующие действия.

1) Внести личные данные.

Указать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты, категорию выпускник текущего года или выпускник прошлых лет и информацию по участию в НМТ.

Немаловажным этапом является выбор предмета дополнительного блока. Украинский язык и математика будут автоматически указаны в сервисе регистрации. Предмет дополнительного блока влияет на распределение участников в экзаменационные центры в Украине или за границей.

Можно выбрать только один дополнительный предмет.

2) Загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов, указанных на сайте УЦОКО.

Следует ответственно отнестись к загрузке документов. Если предоставить неправильные копии документов, то может быть отказано в регистрации.

3) Подтвердить желание поучаствовать в НМТ.

4) Отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

По результатам обработки информации региональный центр решает:

подтвердить регистрацию поступающего для участия в НМТ;

сообщить поступающему о необходимости доработки предоставленной им информации и/или копий документов;

отказать поступающему в регистрации для участия в НМТ.

5) Сформировать сертификат НМТ в 2023 году.

Этот сертификат — подтверждение факта регистрации для участия в НМТ. Его можно получить в течение семи дней после отправки информации.

Почему могут отказать в регистрации на НМТ

Тебе может быть отказано в регистрации для участия в НМТ, если:

предоставил(а) неверную информацию;

не предоставил(а) копии документов или они не отвечают требованиям законодательства;

нет невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении;

не предоставил(а) копии заявления и/или копии документа, подтверждающего причину невозможности регистрации НМТ во время основного периода.

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