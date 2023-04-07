Никаких успокаивающих и “последнего дня”: советы, как правильно готовиться к НМТ

Нынешняя вступительная кампания, как и в прошлом году, будет проходить для выпускников в еще необычном формате Национального мультитеста вместо традиционного Внешнего независимого оценивания.
Обязательными предметами для НМТ этого года будут украинский язык и математика, а один предмет остается на выбор поступающего. Среди предметов на выбор — история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия и физика.
Как подготовиться к НМТ и чего точно не стоит делать, с основательницей репетиторского центра Ириной Кевлюк и соучредителем образовательной платформы Prometheus Иваном Примаченко поговорили УП.Жизнь.
По словам Ивана Примаченко, не стоит полагаться на изучение всего, что не усвоили за последние годы учебы, за последние два или три месяца. Ведь суть знаний состоит в их системности и постоянной работе над усовершенствованием.
Для того чтобы успешно сдать экзамены, следует придерживаться нескольких советов.
Для начала стоит просмотреть программу и темы, которые будут на тестировании. Об этом всегда пишут на УЦОКО и предупреждают учителя.
Пройди прошлогодние тестирование и посмотри на результаты своих знаний: так ты сможешь выделить темы, в которых есть пробелы.
Пройди прошлогодние тестирование и посмотри на результаты своих знаний: так ты сможешь выделить темы, в которых есть пробелы.
— Наиболее эффективная стратегия в подготовке к тестированию — то, что в научной литературе называется сознательной практикой или активным обучением, — отмечает Иван Примаченко.
То есть нужно не просто прочитать параграф книги или прослушать лекцию, а сразу закрепить знание активной практикой.
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Попробуй не только выполнять задачи, но и анализировать свои ошибки и выполнять типовые задания снова и снова.
— Практикуйся снова и снова, пока не получишь идеальный результат. Да, сложно практиковаться, если ты часто ошибаешься. Но ощущение сложности обучения и практики говорит, что ты реально учишься. Это очень важно, — отмечает Примаченко.
По словам эксперта, следует время от времени возвращаться к повторению одной и той же проблемной темы. Сначала делай это каждый день, потом через три дня, через неделю и две недели.
По словам эксперта, следует время от времени возвращаться к повторению одной и той же проблемной темы. Сначала делай это каждый день, потом через три дня, через неделю и две недели.
Чаще всего принцип отложенного повторения используется при изучении иностранного языка, но он является универсальным для всех предметов. Также не забывай пользоваться дополнительными материалами — они тоже будут у тебя на тестировании.
Однозначно, репетитор или учитель выступает человеком, который работает на системность твоего обучения и контролирует качество освоенного материала.
Но подготовиться к НМТ и другим экзаменам можно и самостоятельно. Для этого необходимы:
Также можно использовать обучение совместно с другом или одноклассниками: так знание можно проверять системно, можно делиться источниками информации и прочее, говорит Ирина Кевлюк.
Не забывай постоянно проходить демонстрационные тесты. Например, если беспокоишься о результатах тестирования по математике, можешь попробовать свои силы в тренировочном тестировании.
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