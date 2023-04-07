Никаких успокаивающих и “последнего дня”: советы, как правильно готовиться к НМТ

Нынешняя вступительная кампания, как и в прошлом году, будет проходить для выпускников в еще необычном формате Национального мультитеста вместо традиционного Внешнего независимого оценивания.

Обязательными предметами для НМТ этого года будут украинский язык и математика, а один предмет остается на выбор поступающего. Среди предметов на выбор — история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, химия и физика.

Как подготовиться к НМТ и чего точно не стоит делать, с основательницей репетиторского центра Ириной Кевлюк и соучредителем образовательной платформы Prometheus Иваном Примаченко поговорили УП.Жизнь.

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Как подготовиться к экзаменам: советы

По словам Ивана Примаченко, не стоит полагаться на изучение всего, что не усвоили за последние годы учебы, за последние два или три месяца. Ведь суть знаний состоит в их системности и постоянной работе над усовершенствованием.

Для того чтобы успешно сдать экзамены, следует придерживаться нескольких советов.

Определи свои слабые стороны.

Для начала стоит просмотреть программу и темы, которые будут на тестировании. Об этом всегда пишут на УЦОКО и предупреждают учителя.

Пройди прошлогодние тестирование и посмотри на результаты своих знаний: так ты сможешь выделить темы, в которых есть пробелы.

Не полагайся на пассивную учебу.

— Наиболее эффективная стратегия в подготовке к тестированию — то, что в научной литературе называется сознательной практикой или активным обучением, — отмечает Иван Примаченко.

То есть нужно не просто прочитать параграф книги или прослушать лекцию, а сразу закрепить знание активной практикой.

Анализируй ошибки.

Попробуй не только выполнять задачи, но и анализировать свои ошибки и выполнять типовые задания снова и снова.

— Практикуйся снова и снова, пока не получишь идеальный результат. Да, сложно практиковаться, если ты часто ошибаешься. Но ощущение сложности обучения и практики говорит, что ты реально учишься. Это очень важно, — отмечает Примаченко.

Отложенное повторение.

По словам эксперта, следует время от времени возвращаться к повторению одной и той же проблемной темы. Сначала делай это каждый день, потом через три дня, через неделю и две недели.

Чаще всего принцип отложенного повторения используется при изучении иностранного языка, но он является универсальным для всех предметов. Также не забывай пользоваться дополнительными материалами — они тоже будут у тебя на тестировании.

Как подготовиться к НМТ без репетитора

Однозначно, репетитор или учитель выступает человеком, который работает на системность твоего обучения и контролирует качество освоенного материала.

Но подготовиться к НМТ и другим экзаменам можно и самостоятельно. Для этого необходимы:

мотивация;

целеустремленность;

системность;

самоконтроль;

следование советам, которые описывались выше.

Также можно использовать обучение совместно с другом или одноклассниками: так знание можно проверять системно, можно делиться источниками информации и прочее, говорит Ирина Кевлюк.

Чего не стоит делать перед НМТ

Не пытайся выучить все за последний день: в преддверии экзамена лучше расслабиться и повторить ключевые моменты по предмету. Не пиши никаких шпаргалок, потому что они могут тебе дорого стоить. К тому же они повлекут за собой лишнее переживание, а оно точно помешает трезво решать вопросы. Не пей никаких успокаивающих. Лучше воды с лимоном ничего нет.

Как подготовиться к экзаменационному дню

С вечера подготовь необходимые документы и положи их на место, о котором точно не забудешь. Выбери и подготовь удобную одежду, которая не будет отвлекать ни тебя, ни других участников НМТ. Это также относится к аксессуарам и украшениям. Заранее посмотри адрес проведения НМТ и спланируй маршрут, по которому дойдешь или доедешь до него.

Не забывай постоянно проходить демонстрационные тесты. Например, если беспокоишься о результатах тестирования по математике, можешь попробовать свои силы в тренировочном тестировании.

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