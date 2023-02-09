Можно ли пользоваться дополнительными материалами на НМТ и по каким предметам: объяснение УЦОЯО

В последние три года украинские педагоги и ученики вынужденно учились в дистанционном формате. Война лишь обострила и подсветила проблему, которые породили пандемические времена.

Но, несмотря ни на что, выпускники сдают экзамены, по результатам которых смогут поступать на желанные специальности. В этом году выпускники 11 классов будут сдавать НМТ — национальный мультитест по двум обязательным и нескольким предметам на выбор.

Смогут ли ученики пользоваться справочными материалами при написании НТМ и по каким предметам, рассказываем подробнее.

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Можно ли пользоваться справочными материалами на НМТ

По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, при сдаче НМТ по физике, химии и математике поступающие могут пользоваться справочными материалами. Их примеры также размещены на сайте УЦОЯО на тестовой платформе.

Во время экзамена по математике абитуриенты будут пользоваться теми же справочными материалами, которые использовали при сдаче ЗНО в 2021 году и НМТ 2022 года.

В справочных материалах можно найти:

формулы по геометрии;

логарифмы;

первоначальную функцию и определенный интеграл;

материалы по тригонометрии и пр.

Также Вакуленко отметила, что каждый участник НМТ будет иметь на своем столе черновик для решения задач.

Для выпускников, которые выбрали третьим предметом химию, разрешено пользоваться периодической системой химических элементов, таблицей растворимости основ, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при температуре 20–25 °C, а также таблицей ряда активности металлов.

При составлении НМТ по физике участники смогут использовать таблицу префиксов к единице Si и таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов.

— И по физике, и по химии также сможете воспользоваться черновиком, — заверила заместитель директора УЦОЯО.

Также участников НМТ ждет несколько обновлений в процессе проведения экзаменов: о них мы писали в нашем другом материале.

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