Новости

Можно ли пользоваться дополнительными материалами на НМТ и по каким предметам: объяснение УЦОЯО

Виктория Мельник, редактор сайта 09 февраля 2023, 20:15
НМТ
Фото: Pexels

Больше новостей
як зменшити комунальні платіжки в Польщі
Сделай ревизию и плати вдвое меньше. Лайфхаки, как уменьшить суммы коммунальных платежек в Польше
День закоханих
Фильмы ко Дню Святого Валентина: 15 картин для романтического настроения
Як почистити срібло
Думаешь, твои украшения больше не красивые? Расскажем, как почистить серебро в домашних условиях
Що робити українцям, якщо окупанти примушують виїжджати до Росії
Как вести себя украинцам, если оккупанты заставляют выезжать в Россию
Смотреть больше

Материалы по теме

як зменшити комунальні платіжки в Польщі
Сделай ревизию и плати вдвое меньше. Лайфхаки, как уменьшить суммы коммунальных платежек в Польше
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як зекономити при купівлі авто в Україні 2023
Беспроцентные кредиты и подержанные модели — как сэкономить при покупке авто в Украине 2023

Видео
0:00:25
Можно ли пользоваться дополнительными материалами на НМТ и по каким предметам: объяснение УЦОЯО

Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023
В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Запорожье обстрелы
Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города
0:03:29
Угледар новости
В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети
0:04:54
Як люди зі зруйнованого будинку в Дніпрі можуть отримати компенсацію
Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре
0:03:22
Одесса отключение света
Будет еще хуже? Как Одесса выживает без света
0:03:51
Тривожна валіза
Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
От вражеских лодок остались только спасательные круги: какая ситуация в Черном море
Больше видео
як зменшити комунальні платіжки в Польщі
Читать дальше
Сделай ревизию и плати вдвое меньше. Лайфхаки, как уменьшить суммы коммунальных платежек в Польше
Що робити українцям, якщо окупанти примушують виїжджати до Росії
Читать дальше
Как вести себя украинцам, если оккупанты заставляют выезжать в Россию

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь