Чи можна користуватися додатковими матеріалами на НМТ та з яких предметів: пояснення УЦОЯО

Протягом останніх трьох років українські освітяни та учні вимушено навчалися у дистанційному форматі. Війна лише загострила та підсвітила проблему, яку породили пандемічні часи.

Та попри все випускники складають екзамени, за результатами яких зможуть вступати на омріяні спеціальності. Цього року учні 11 класів складатимуть НМТ — національний мультитест з двох обов’язкових та кількох предметів на вибір.

Чи зможуть учні користуватися довідковими матеріалами під час складання НТМ та з яких предметів, розповідаємо детальніше.

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Чи можна користуватися довідковими матеріалами на НМТ

За словами заступниці директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, при складанні НМТ з фізики, хімії та математики вступники можуть користуватися довідковими матеріалами. Їхні приклади також розміщені на сайті УЦОЯО на тестовій платформі.

При складанні математики вступники користуватимуться тими ж довідковими матеріалами, які використовували при складанні ЗНО у 2021 році та НМТ 2022 року.

У довідкових матеріалах можна знайти:

формули з геометрії;

логарифми;

первісну функцію та визначений інтеграл;

матеріали з тригонометрії та інше.

Також Вакуленко зазначила, що кожен учасник НМТ матиме на своєму столі чернетку для розв’язання задач.

Для тих випускників, які обрали третім предметом хімію, дозволено користуватися періодичною системою хімічних елементів, таблицею розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за температури 20–25°C, а також таблицею ряду активності металів.

Під час складання НМТ з фізики учасники зможуть користуватися таблицею префіксів до одиниці Si та таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

— І з фізики, і з хімії також зможете скористатися чернеткою, — запевнила заступниця директора УЦОЯО.

Також на учасників НМТ чекає кілька оновлень в процесі проведення екзаменів: про них ми писали в нашому іншому матеріалі.

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