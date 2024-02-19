Коли реєстрація на НМТ-2024: строки для абітурієнтів і як зареєструватись

На період війни замість класичного тестування в форматі ЗНО діє система Національного мультипредметного тесту (НМТ). Коли реєстрація на НМТ-2024 і як зареєструватись на іспит випускникам цього року — читай в нашому матеріалі.

Коли реєстрація на НМТ-2024 — інформація від УЦОЯО

Український центр оцінювання якості оцінювання (УЦОЯО) повідомляє, що всі учасники мають зареєструватись на тестування на сайті центру відповідно до вимог законодавства у визначений строк протягом березня – початку квітня.

Детальніша інформація щодо точних термінів, а саме початкова і кінцева дата реєстрації, буде визначена згодом і повідомлена окремо.

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Реєстрація на НМТ-2024: як відбуватиметься

Коли почнеться реєстрація учасники НМТ-2024 мають створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО, внести необхідні персональні дані та завантажити копії реєстраційних документів.

Окрім трьох основних предметів, абітурієнти мають обрати один вибірковий. Вибрати можна тільки один предмет із переліку:

українська література,

біологія;

географія;

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);

фізика

хімія.

Також під час реєстрації необхідно обрати місце для складання НМТ. Це може бути населений пункт як в Україні, так і за кордоном.

НМТ-2024: як проходитиме тестування

Усі чотири предмети вступники складатимуть в один день у тимчасових екзаменаційних центрах. Аудиторії, де відбуватиметься іспит, будуть обладнані робочими місцями та облаштовані комп’ютерами з доступом до Інтернету.

На виконання всієї тестової роботи буде відведено 240 хвилин. Після проходження тестів із двох предметів, на кожен з яких буде відведено по 60 хвилин, передбачено невелику перерву.

НМТ проводитиметься за чинними програмами ЗНО, які будуть використані для сертифікаційних робіт.

Результати НМТ визначатимуть за рейтинговою шкалою 100-200 балів шляхом переведення тестових балів, отриманих з кожного предмета, у рейтингові бали за допомогою таблиці переведення.

Основна та додаткова сесії триватимуть з 14 травня до 19 липня.

Нагадаємо, що вже доступний демонстраційний варіант НМТ-2024.

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