Демонстраційний варіант НМТ-2024: де шукати та як його пройти майбутнім випускникам

Щоб вступити до вищого навчального закладу, українські випускники мають скласти НМТ. Щоб вони мали розуміння того, які завдання будуть на тестування, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант НМТ.

Читай, де знайти та як скласти демонстраційний варіант НМТ, у нашому матеріалі.

Демонстраційний варіант НМТ: де шукати

Знайти демонстраційний варіант НМТ можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у відповідній рубриці.

Зараз також дивляться

Тести завантаженні в окремих pdf-файлах, щоб їх можна було завантажити навіть з повільним інтернетом та проходити протягом тривалого часу. У кінці файлу є правильні відповіді, тому можна одразу перевірити себе.

Але якщо ти хочеш відчути таку саму атмосферу, як під час складання справжнього іспиту, то пройти демонстраційний варіант НМТ можна на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Щоб це стало можливим, треба створити обліковий запис за посиланням.

У розділі Курси треба вибрати навчальний курс для 10-го чи 11-го класу та перейти до вкладки Демонстраційний варіант НМТ-2024, натиснути Переглянути курс.

Варто зазначити, що у 2024 році кожен учасник виконуватиме сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин, з перервою у 20 хвилин. Іспит міститиме завдання з чотирьох навчальних предметів: обов’язкові — українська мова, математика та історія України, на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Раніше ми розповідали, скільки дійсне НМТ. Читай, що треба знати, за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.