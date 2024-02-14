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Демонстрационный вариант НМТ-2024: где искать и как пройти его будущим выпускникам

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 февраля 2024, 09:45
Демонстраційний варіант НМТ-2024 вже доступний для вступників
Фото: Pexels

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Демонстрационный вариант НМТ-2024: где искать и как пройти его будущим выпускникам
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