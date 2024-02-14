Демонстрационный вариант НМТ-2024: где искать и как пройти его будущим выпускникам

Чтобы поступить в высшее учебное заведение, украинские выпускники должны сдать НМТ. Чтобы они понимали, какие задачи будут на тестировании, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант НМТ.

Читай, где найти и как пройти демонстрационный вариант НМТ, в нашем материале.

Демонстрационный вариант НМТ: где искать

Найти демонстрационный вариант НМТ можно на сайте Украинского центра оценки качества образования в соответствующей рубрике.

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Тесты загружены в отдельных pdf-файлах, чтобы их можно было скачать даже с медленным интернетом и проходить в течение длительного времени. В конце файла есть правильные ответы, поэтому можно сразу проверить себя.

Но если ты хочешь почувствовать такую же атмосферу, как при сдаче настоящего экзамена, то пройти демонстрационный вариант НМТ можно на платформе Всеукраинская школа онлайн. Чтобы это стало возможным, необходимо создать аккаунт по ссылке.

В разделе Курсы нужно выбрать обучающий курс для 10-го или 11-го класса и перейти на вкладку Демонстрационный вариант НМТ-2024, нажать Просмотреть курс.

Следует отметить, что в 2024 году каждый участник будет выполнять сертификационную работу НМТ в один день в два этапа, каждый из которых продлится 120 минут, с перерывом в 20 минут. Экзамен будет содержать задачи по четырем учебным предметам: обязательные — украинский язык, математика и история Украины, на выбор — украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

Ранее мы рассказывали, сколько действительно НМТ. Читай, что нужно знать, по ссылке.

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