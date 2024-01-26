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НМТ 2024: когда будет проходить и какое количество предметов будут сдавать

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 января 2024, 11:00
НМТ 2024: дата проведення та особливості складання
Фото: Pexels

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