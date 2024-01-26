НМТ 2024: когда будет проходить и какое количество предметов будут сдавать

Украинские выпускники, желающие поступить в заведения высшего образования, должны сдать НМТ. Обычно срок сдачи этого экзамена припадает на конец учебного года.

В МОН уже объявили даты проведения НМТ в 2024 году.

Когда будет НМТ в 2024 году: даты экзаменов

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал на своей странице в Facebook, в какие даты будут проводить НМТ. Экзамен будут сдавать с 14 мая по 19 июля. В этот период состоится и основная, и дополнительная сессии.

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Напомню, что в 2024 поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам. Три обязательных, а один на выбор. Количество обязательных предметов в этом году увеличилось из-за истории Украины, — акцентировал министр.

Он объяснил, что знать и понимать историю своей страны, наши вызовы и победы — это база во все времена, а в военное время это также вопрос национальной безопасности.

Информация о структуре и содержании тестов, задачах прошлых лет есть на страницах Украинского центра оценивания качества образования. Утвердили также количество и формы тестовых заданий, а также схемы начисления баллов.

— Знаю, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но еще раз подчеркиваю, что это делаем в первую очередь ради безопасности поступающих и создания для всех равных условий. Такая модель дает возможность поступающему явиться в пункте тестирования только один раз.

Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для сдачи НМТ в соседний населенный пункт. К тому же, больше сессий = большая вероятность попасть на воздушную тревогу, — рассказал Лесной.

Он также напомнил, что приносить воду и пить во время тестирования можно. Оставить ее нужно на столе с личными вещами. Это делается, чтобы предотвратить пролитие жидкости на компьютер, что может помешать сдаче тестирования. Но в любой момент участники НМТ смогут подойти к столу с личными вещами и пополнить свой водный баланс.

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