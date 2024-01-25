Модернизация ВУЗов в Украине: что изменится для студентов и какие преимущества получат учебные заведения

Качественное образование — высокий уровень жизни. Эта простая истина руководит нашим выбором при поступлении, однако украинские педагоги и соискатели образования то и дело, каждый год заявляют о возникновении и углублении имеющихся проблем.

Разрушать рудименты СССР в украинском образовании и решать существующие проблемы Министерство образования и науки Украины предлагает путем пересмотра сети ЗВО, принципа обучения будущих поступающих и объединения существующих ЗВО с сохранением автономии.

Об этом МОН сообщило в своем официальном Facebook. По словам МОН, сейчас уже идет модернизация нескольких украинских заведений высшего образования.

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— Её цель — сформировать сеть мощных университетов, которые будут готовить конкурентоспособных специалистов, — говорится в сообщении.

Как будет модернизироваться система высшего образования в Украине и чем это обусловлено, мы рассказываем тебе дальше.

Модернизация ВУЗов Украины: что известно

Как сообщает МОН, сеть ЗВО, которая уже существует в Украине, требует пересмотра и изменений. Ведь она в значительной степени сформирована для нужд плановой экономики страны, которой давно не существует. Сейчас сеть пересматривается с учетом других экономических, идеологических и геополитических реалий.

Следующим шагом является уменьшение количества вузов путем присоединения отраслевых ЗВО к большим учреждениям. Такие учебные заведения будут сохранять определенный уровень автономности с трансформацией в факультеты или институты.

В МОН отметили, что каждый случай модернизации уникален, поэтому потребует индивидуального рассмотрения.

К таким изменениям также привела и депопуляция студентов в Украине, ведь их количество сокращается, и такая тенденция может сохраняться и дальше.

— Ключевая цель — повысить качество образования. Создать больше возможностей для самореализации студентов и педагогов. И также как можно эффективнее использовать существующие ограниченные ресурсы — и человеческие, и финансовые, — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Количество поступающих ежегодно уменьшается и, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Основная причина — депопуляция. Также свою роль играет война.

Учитывая это, очень важно вовремя принимать эффективные решения. Концентрировать ресурсы и объединять усилия. Модернизация сети ЗВО — один из инструментов, — подчеркнул министр.

Также в МОН отметили, что для студентов, что уже учатся в ЗВО, ничего не изменится. Изменения будут касаться только будущих поступающих.

Преимущества модернизации для ЗВО и студентов

По объяснениям МОН, студенты и сами ЗВО, которые присоединятся к большим учреждениям, получат ряд преимуществ.

В частности, студенты таких ЗВО будут получать больше выборочных дисциплин, широкий круг высококвалифицированных преподавателей, а также более развитую образовательную среду, что даст возможность для лучшей самореализации.

ЗВО же получат:

большие возможности для развития научно-образовательного потенциала;

доступ к инвестициям программы Всемирного банка в учебно-научное и лабораторное оборудование для целевых нужд института или факультета;

возможность сконцентрировать ресурсы на подготовке конкурентных специалистов для отдельной отрасли.

Украина сейчас нуждается в специалистах профессионального технического образования. Какие изменения МОН подготовило для поступающих на профтехобразование, мы рассказывали в другом материале.

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