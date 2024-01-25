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Модернизация ВУЗов в Украине: что изменится для студентов и какие преимущества получат учебные заведения

Виктория Мельник, журналист сайта 25 января 2024, 17:00
Модернизация ЗВО
Фото: Unsplash

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