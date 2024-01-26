НМТ 2024: коли проходитиме та яку кількість предметів здаватимуть

Українські випускники, які хочуть вступити до закладів вищої освіти, мають скласти НМТ. Зазвичай термін здачі цього іспиту припадає на кінець навчального року.

У МОН уже оголосили дати проведення НМТ у 2024 році.

Коли буде НМТ у 2024 році: дати іспитів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів на своїй сторінці у Facebook, в які дати проводитимуть НМТ. Іспит складатимуть з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться й основна, і додаткова сесії.

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Нагадаю, що у 2024 вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Три обов’язкових, а один — на вибір. Кількість обов’язкових предметів цьогоріч збільшилася через історію України, — акцентував міністр.

Він пояснив, що знати та розуміти історію своєї країни, наші виклики й перемоги — це база в усі часи, а у воєнний час це також і питання національної безпеки.

Інформація про структуру і зміст тестів, завдання минулих років є на сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Також затвердили кількість і форми тестових завдань, а також схеми нарахування балів.

— Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз.

Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж більше сесій = більша ймовірність потрапити на повітряну тривогу, — розповів Лісовий.

Він також нагадав, що приносити воду і пити її під час тестування можна. Залишити її потрібно на столі з особистими речами. Це робиться, щоб унеможливити пролиття рідини на компʼютер, що може завадити скласти тестування. Але у будь-який момент учасники НМТ зможуть підійти до столу з особистими речами й поповнити свій водний баланс.

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