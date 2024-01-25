Модернізація вишів в Україні: що зміниться для студентів та які переваги отримають заклади освіти

Якісна освіта — високий рівень життя. Ця проста істина керує нашим вибором під час вступу, однак українські освітяни та здобувачі освіти раз у раз, щороку заявляють про виникнення та поглиблення наявних проблем.

Руйнувати рудименти СРСР в українській освіті та розвʼязувати наявні проблеми Міністерство освіти і науки України пропонує шляхом перегляду мережі ЗВО, принципу навчання майбутніх вступників та обʼєднання наявних ЗВО зі збереженням автономії.

Про це МОН повідомило у своєму офіційному Facebook. За словами МОН, нині вже триває модернізація декількох українських закладів вищої освіти.

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— Її мета — сформувати мережу потужних університетів, що готуватимуть конкурентоспроможних фахівців, — йдеться у повідомленні.

Як саме буде модернізовуватися система вищої освіти в Україні та чим це зумовлено, ми розповідаємо тобі далі.

Модернізація ЗВО України: що відомо

Як повідомляє МОН, мережа ЗВО, яка вже існує в Україні, потребує перегляду та змін. Адже вона значною мірою сформована для потреб планової економіки країни, якої давно не існує. Нині ж мережа переглядається з огляду на інші економічні, ідеологічні та геополітичні реалії.

Наступним кроком є зменшення кількості вишів шляхом приєднання галузевих ЗВО до більших закладів. Такі заклади освіти зберігатимуть певний рівень автономності з трансформацією у факультети або інститути.

У МОН зазначили, що кожен випадок модернізації є унікальним, тож потребуватиме індивідуального розгляду.

До таких змін також призвела й депопуляція студентів в Україні, адже кількість скорочується і така тенденція може зберігатися й надалі.

— Ключова мета — підвищити якість освіти. Створити більше можливостей для самореалізації студентів і педагогів. І також — якомога ефективніше використовувати наявні обмежені ресурси — і людські, і фінансові, — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина — депопуляція. Також свою роль відіграє війна. З огляду на це, дуже важливо вчасно ухвалювати ефективні рішення. Концентрувати ресурси та об’єднувати зусилля. Модернізація мережі ЗВО — один з інструментів, — підкреслив міністр. Також в МОН зазначили, що для студентів, які вже навчаються у вишах, нічого не зміниться. Зміни стосуватимуться лише майбутніх вступників.

Переваги модернізації для ЗВО та студентів

За поясненнями МОН, студенти та самі ЗВО, які приєднаються до більших закладів, отримають низку переваг.

Зокрема, студенти таких ЗВО отримуватимуть більше вибіркових дисциплін, ширше коло висококваліфікованих викладачів, а також більше та розвиненіше освітнє середовище, що дасть можливість для кращої самореалізації.

ЗВО ж отримають:

більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-наукове і лабораторне обладнання для цільових потреб інституту або факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентних фахівців для окремо галузі.

Україна ж нині потребує спеціалістів професійної технічної освіти. Які зміни МОН підготувало для вступників на профтехосвіту, ми розповідали в іншому матеріалі.

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