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Якщо всі будуть юристами й економістами, хто відновлюватиме країну? Наскільки важлива профтехосвіта в Україні і як її здобути

Богдана Савчук 05 Червня 2023, 11:00
профтехосвіта
Фото: Pexels

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