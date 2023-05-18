Твоя робота

Хочеш опанувати нову професію з нуля? Дія.Освіта допоможе! Усе про едьютеймент-платформу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Травня 2023, 12:30
дія освіта
Фото: Pexels

Більше новин
день музеїв
Міжнародний день музеїв: українські реалії. Про фронт, захист та життя української культури під час війни
крим
Природа, архітектура та історія: що ти знаєш про Кримський півострів?
Як вибрати ананас: лайфхаки, як не помилитися
Щоб не помилитися і насолодитися смаком — як вибрати стиглий ананас
навислі повіки
Як прибрати навислі повіки без операційного втручання: пояснює косметолог
Дивитись більше

Матеріали по темі

Програма обімну для студентів
Не бійся спробувати! Доступні програми обміну для студентів бакалаврату та магістратури
Чому люди створюють онлайн-курси — чи можна отримати там знання
Продаж відомого чи можливість здобути унікальне? Чому створюють онлайн-курси та чи можна отримати там знання
Україна
єВідновлення 2023: стартувала державна програма з відновлення пошкодженого житла внаслідок війни
які іспити потрібно складати на психолога
Мрієш рятувати душевний спокій? Які предмети треба скласти, щоб вступити на психологію 2023

Відео
Карта бойових дій в Україні

Росіяни не забувають про релігійні переслідування, як і про Бахмут: карта бойових дій в Україні 18 травня в режимі онлайн
0:01:19
Перехоплення ГУР: геройствувати не потрібно, краще ховайся
Краще “ходити під себе”. На що ладні йти росіяни, щоб не натрапити на ЗСУ
0:14:22
Успіх ЗСУ у Бахмуті — як на це впливають внутрішні конфлікти в РФ
Як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина
0:04:15
Донеччина 16.05
Все обличчя посікло. Як мешканці Костянтинівки переживають удари з Іскандерів
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ офіційно прокоментували долю ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чиєму боці частковий успіх в Бахмуті? Карта бойових дій в Україні 17 травня в режимі онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
Історія битви за “дорогу життя” під Бахмутом — унікальні кадри реального бою
0:04:21
Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
Від перебігу хвороби загинули 89 діток. Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станемо енергетичним “повербанком” для Євросоюзу? Як триває підготовка до нового опалювального сезону
Більше відео
Вибухи в Одесі 17 травня: росіяни обстріляли Одеську область
Читати далі
Ворожі ракети налетіли з різних напрямків! Що відомо про вечірні вибухи в Одесі 17 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь