Хочеш опанувати нову професію з нуля? Дія.Освіта допоможе! Усе про едьютеймент-платформу

Через повномасштабну війну мільйони людей втратили стабільність, роботу, бізнес, були змушені залишити дім та переїхати.

Через це багатьом доводиться будувати життя з нуля, шукати роботу в новій сфері та опановувати нові навички. Часом усе це важко, довго та дорого.

Щоб допомогти українцям безоплатно здобути корисні цифрові навички та повністю опанувати нову професію, проект Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта.

Платформу оновлено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації за підтримки Google.org та фонду Східна Європа.

Дія.Освіта: що це і як працює

Дія.Освіта — це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про професії, які мають найбільший попит на ринку праці. А також симулятори з реальними завданнями, подкасти, вебінари та путівники.

Обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок.

За допомогою цієї платформи ти матимеш змогу отримати персоналізоване навчання, пройти тест на визначення професії мрії, здобути потрібні навички чи знання з нуля, отримати сертифікат та навіть знайти роботу.

Для нового життя, нової професії та нових навичок тобі треба зробити всього сім кроків:

Зареєструйся. Це можна зробити за допомогою номера телефону, облікового запису Google або Facebook. Пройди профорієнтаційний тест. Отримай рекомендації та обери професію. Дивись освітній серіал, курс чи вебінар. Для закріплення чи тестування знань пройди симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію. Отримай сертифікат. Знайди вакансію у своєму регіоні.

Нагадаємо, що в Дії є освітній контент і для студентів. Так, освітні серіали допоможуть розвиватися в бажаному напрямку, отримати сертифікат та підсилити власне резюме. Детальніше про проект у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.