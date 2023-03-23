Профосвіта — в пріоритет! Оксен Лісовий анонсував цілі та плани для МОН

Повномасштабна війна стала для України точкою перезапуску: ми працюємо над розвитком медицини, цифровізації, військовою та освітньою сферою. Остання, між іншим, кілька днів тому отримала подарунок долі: на посаду нового міністра освіти заступив директор МАН Оксен Лісовий.

Для української освіти це — реальна можливість реформуватися до стандартів Європи, про яку ми мріємо. Стати на сходинку вище та побудувати нові обеліски українського майбутнього.

У своєму Facebook новий міністр освіти каже: прийшов у міністерство для того, щоб робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня.

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Які зміни Оксен Лісовий пропонуватиме в освітній сфері — розповідаємо далі.

Реформи Оксена Лісового

Оксен Лісовий рішуче налаштований змінювати правила гри, за якими так довго жив увесь науковий бомонд України.

— Подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і, відповідно, від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову, — пише міністр.

Також депутати вже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які матимуть широку підтримку МОН України.

Найголовніше, за словами нового міністра, для його інституції — поставити профосвіту в пріоритет.

— Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і ВНЗ ми виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги, лідерів суспільної думки.

МОН цифровізується і змінюється системно: пліч-о-пліч з командою Михайла Федорова та Дії створюємо цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців, — повідомив Лісовий.

Також Оксен Лісовий визначив і нові цінності Міністерства освіти та науки:

МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, — повертаємося до офлайну.

МОН дбає про всіх дітей: і тих 500 000+, які наразі за кордоном, і тих, що залишаються вдома. Проводимо вимірювання освітніх втрат, розробляємо систему їх надолуження, ставимо в пріоритет ментальне здоров’я.

Для МОН учитель — один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини. Починаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці.

МОН створює міжнародну коаліцію, що співпрацює з донорами для відновлення освіти та науки.

МОН робить профтехосвіту пріоритетом.

Раніше ми брали ексклюзивне інтерв’ю в Оксена Лісового: дізнатися про нового міністра освіти можеш за посиланням.

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