Профобразование — в приоритет! Оксен Лисовой анонсировал цели и планы МОН

Полномасштабная война стала для Украины точкой перезапуска: мы работаем над развитием медицины, цифровизации, военной и образовательной сферы. Последняя, между прочим, несколько дней назад получила подарок судьбы: на должность нового министра образования вступил директор МАН Оксен Лисовой.

Для украинского образования это реальная возможность реформироваться к стандартам Европы, о которой мы мечтаем. Стать на ступеньку выше и построить новые обелиски украинского будущего.

В своем Facebook новый министр образования говорит: пришел в министерство, чтобы делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня.

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Какие изменения Оксен Лисовой будет предлагать в образовательной сфере — рассказываем дальше.

Реформы Оксена Лисового

Оксен Лисовой решительно настроен менять правила игры, в соответствии с которыми так долго жил весь научный бомонд Украины.

— Подал правительству предложения по изменениям в нормативной базе, позволяющим любому гражданину, чиновнику, политику добровольно отказаться от ученой степени и, соответственно, от всех надбавок. Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления, — пишет министр.

Также депутаты уже готовят внесение конкретных изменений в законодательство по всему комплексу вопросов академической добродетели, которые будут иметь широкую поддержку МОН Украины.

Самое главное, по словам нового министра, для его институции — поставить профобразование в приоритет.

— Мы не можем игнорировать контекст, в котором мы живем. Поэтому я убежден, что МОН должен стать частью стратегии обороны: в школах, в профтехах и вузах мы воспитываем сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы, лидеров общественного мнения.

МОН цифровизируется и меняется системно: бок о бок с командой Михаила Федорова и Дії создаем цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев, — сообщил Лисовой.

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Также Оксен Лисовой назвал новые ценности Министерства образования и науки:

МОН адаптируется к последствиям войны: восстанавливаем образовательную инфраструктуру, создаем механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращаемся к офлайну.

МОН заботится обо всех детях: и тех 500 000+, которые сейчас за границей, и остающихся дома. Проводим измерение образовательных потерь, разрабатываем систему их восполнения, ставим в приоритет ментальное здоровье.

Для МОН учитель — один из ключевых клиентов. Партнер, союзник, а не исполнитель задач, спущенных сверху, не винтик бюрократической машины. Начинаем путь к повышению престижа профессии, переосмыслению высшего педагогического образования, пересмотру системы оплаты труда.

МОН создает международную коалицию, которая сотрудничает с донорами по восстановлению образования и науки.

МОН делает профтехобразование приоритетом.

Ранее мы брали эксклюзивное интервью у Оксена Лисового: узнать о новом министре образования можешь по ссылке.

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