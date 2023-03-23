Профобразование — в приоритет! Оксен Лисовой анонсировал цели и планы МОН

Полномасштабная война стала для Украины точкой перезапуска: мы работаем над развитием медицины, цифровизации, военной и образовательной сферы. Последняя, между прочим, несколько дней назад получила подарок судьбы: на должность нового министра образования вступил директор МАН Оксен Лисовой.
Для украинского образования это реальная возможность реформироваться к стандартам Европы, о которой мы мечтаем. Стать на ступеньку выше и построить новые обелиски украинского будущего.
В своем Facebook новый министр образования говорит: пришел в министерство, чтобы делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня.
Какие изменения Оксен Лисовой будет предлагать в образовательной сфере — рассказываем дальше.
Оксен Лисовой решительно настроен менять правила игры, в соответствии с которыми так долго жил весь научный бомонд Украины.
— Подал правительству предложения по изменениям в нормативной базе, позволяющим любому гражданину, чиновнику, политику добровольно отказаться от ученой степени и, соответственно, от всех надбавок. Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления, — пишет министр.
Также депутаты уже готовят внесение конкретных изменений в законодательство по всему комплексу вопросов академической добродетели, которые будут иметь широкую поддержку МОН Украины.
Также депутаты уже готовят внесение конкретных изменений в законодательство по всему комплексу вопросов академической добродетели, которые будут иметь широкую поддержку МОН Украины.
Самое главное, по словам нового министра, для его институции — поставить профобразование в приоритет.
— Мы не можем игнорировать контекст, в котором мы живем. Поэтому я убежден, что МОН должен стать частью стратегии обороны: в школах, в профтехах и вузах мы воспитываем сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы, лидеров общественного мнения.
МОН цифровизируется и меняется системно: бок о бок с командой Михаила Федорова и Дії создаем цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев, — сообщил Лисовой.
МОН цифровизируется и меняется системно: бок о бок с командой Михаила Федорова и Дії создаем цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев, — сообщил Лисовой.
Также Оксен Лисовой назвал новые ценности Министерства образования и науки:
Ранее мы брали эксклюзивное интервью у Оксена Лисового: узнать о новом министре образования можешь по ссылке.
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