Новости

Оксен Лисовой возглавил Минобразования. Верховная Рада назначила трех новых министров — кто еще занял должности

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 марта 2023, 14:00
верховна рада
Фото: Facebook

Больше новостей
15 українських дітей повернулися в Україну після незаконної депортації
15 маленьких украинцев дома! Что известно о возвращении детей
Как оформить страховку на авто в Украине
Как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як очистити сковорідку
Выбросить или оставить? Как очистить сковороду от нагара в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Закон
Законопроект 9071: когда вступит в силу и что означает — объясняет юрист
Отмена пошлины
Рада отменила налог на импорт генераторов для украинцев — все, что тебе нужно знать
Допомога з безробіття
Новые правила выплаты пособия по безработице: что изменилось и кого коснутся нововведения
Закон О медиа
Шаг к ЕС и информационной безопасности. Рассказываем про закон о медиа и как будет происходить фиксация нарушений

Видео
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях

Посевная 2023, которая уже стала подвигом! Как украинские аграрии работают на полях, усеянных снарядами
0:03:27
Производство бронированного стекла
Автомобиль выдержал танковую колонну: как релоцированное предприятие производит бронированное стекло и авто для волонтеров
Карта бойових дій в Україні
Весеннее наступление окупантов приближается к кульминации: карта боевых действий в Украине 21 марта в режиме онлайн
0:03:24
Бахмут
Спасают Бахмут от оцепления! Как украинские десантники работают на передовой — видео с фронта
0:04:07
Маріуполь
Погибших не считали… Воспоминания мариупольцев, которые разрывают сердце каждому
0:03:12
жінки на фронті
Девушки — настоящие мужественные воины: как женщины на фронте доказывают каждый день, что в Украине нет слабого пола
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире! История несокрушимого японского волонтера
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Отбивают атаки, уничтожают технику и живую силу врага: карта боевых действий в Украине 20 марта в режиме онлайн
0:03:49
Історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
Невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые: история женщины, которая убегала с лежащей матерью из Краматорска
Крим
Надо уже готовиться: как должна выглядеть реинтеграция Крыма во всех областях жизни после деоккупации
Больше видео
Как оформить страховку на авто в Украине
Читать дальше
Как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны
Житлові субсидії та пільги
Читать дальше
За субсидиями и льготами теперь — в Пенсионный фонд! Как правильно оформить бумаги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь