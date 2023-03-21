Оксен Лисовой возглавил Минобразования. Верховная Рада назначила трех новых министров — кто еще занял должности

Создание нового будущего для Украины невозможно без изменений, особенно кадровых. Сегодня, 21 марта, Верховная Рада Украины назначила трех новых министров. Новые посты в Кабмине получили Михаил Федоров, Александр Камышин и Оксен Лисовой.

Оксен Лисовой — министр образования и науки Украины

В частности, Оксен Лисовой теперь возглавит Министерство образования и науки Украины. Такое решение поддержали 313 чиновников.

Он уже почти год в качестве доброволец принимает участие в боевых действиях в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск. В то же время он успевал выполнять служебные обязанности директора МАН Украины и продвигал научные детские проекты.

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В свое время реализовал ряд важных образовательных проектов, в частности, создание первого в Украине музея науки и бизнес-инкубатора Ukrainian Future для поддержки молодых стартаперов. Также Оксен Лисовой работал над получением официальной лицензии на проведение Genius Olympiad для украинских учеников. Сейчас он остается послом кампании защиты слуха украинских военных общественной организации Відчуй.

Михаил Федоров — вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий

Михаила Федорова ждет новая должность, предусматривающая расширение его прежних обязанностей. Он стал вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.

Его рекомендовал назначить комитет Верховной Рады по цифровой трансформации. Решение поддержали 311 народных депутатов.

Ранее Михаил Федоров занимал должность вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины.

Александр Камышин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Также свои рекомендации от комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на назначение в свое время получил и Александр Камышин, ранее возглавлявший Укрзалізницю.

Решение о назначении его на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины поддержали 312 человек.

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Напомним, ранее Вікна успели пообщаться с Оксеном Лисовым в интервью. Новый министр рассказал, как начал готовиться к большой войне еще до своего рождения, как сегодня продвигает научные детские проекты с оружием в руках и почему стал послом кампании защиты слуха украинских военных общественной организации Відчуй.

Также Михаил Федоров рассказал в интервью о достижениях 2022 года, экспорте технологий за границу и признании Дії в других странах.

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