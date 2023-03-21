Оксен Лісовий очолив Міносвіти. Верховна Рада призначила трьох нових міністрів — хто ще обійняв посади

Створення нового майбутнього для України неможливо без змін, особливо кадрових. Cьогодні, 21 березня, Верховна Рада України призначила трьох нових міністрів. Нові посади у Кабміні отримали Михайло Федоров, Олександр Камишин та Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий — міністр освіти та науки України

Зокрема, Оксен Лісовий тепер очолить Міністерство освіти та науки України. Таке рішення підтримали 313 посадовців.

Він уже майже рік як доброволець бере участь у бойових діях у складі 95-ї бригади Десантно-штурмових військ. Водночас посадовець встигав виконувати службові обов’язки директора МАН України та рухав наукові дитячі проекти.

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Свого часу реалізував низку важливих освітніх проектів, зокрема створення першого в Україні музею науки та бізнес-інкубатора Ukrainian Future для підтримки молодих стартаперів. Також Оксен Лісовий працював над отриманням офіційної ліцензії для проведення Genius Olympiad для українських учнів. Зараз посадовець залишається амбасадором кампанії захисту слуху українських військових громадської організації Відчуй.

Михайло Федоров — віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

На Михайла Федорова чекає нова посада, яка передбачає розширення його колишніх обов’язків. Він став віце-прем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації.

Його рекомендував призначити комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Рішення підтримали 311 народних депутатів.

Раніше Михайло Федоров обіймав посаду віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації України.

Олександр Камишин — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Також свої рекомендації від комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на призначення свого часу отримав й Олександр Камишин, який раніше очолював Укрзалізницю.

Рішення про призначення його на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України підтримали 312 осіб.

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Нагадаємо, раніше Вікна встигли поспілкуватись з Оксеном Лісовим в інтерв’ю. Новий міністр розповів, як почав готуватись до великої війни ще до свого народження, як сьогодні “рухає” наукові дитячі проекти зі зброєю в руках та чому став амбасадором кампанії захисту слуху українських військових громадської організації Відчуй.

Також Михайло Федоров розповів в інтерв’ю про досягнення 2022 року, експорт технологій за кордон та визнання Дії в інших країнах.

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