Хочешь овладеть новой профессией с нуля? Дія.Освіта поможет! Все об эдьютеймент-платформе

Из-за полномасштабной войны миллионы людей потеряли стабильность, работу, бизнес, были вынуждены покинуть дом и переехать.

Поэтому многим приходится строить жизнь с нуля, искать работу в новой сфере и овладевать новыми навыками. Но порой все это тяжело, долго и дорого.

Чтобы помочь украинцам бесплатно получить полезные цифровые навыки и полностью овладеть новой профессией, проект Дія.Цифрова освіта масштабируется в платформу Дія.Освіта.

Платформа обновлена по инициативе Министерства цифровой трансформации при поддержке Google.org и фонда Восточная Европа.

Дія.Освіта: что это и как работает

Дія.Освіта — это сотни образовательных сериалов эдьютеймент-формата о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда. А также симуляторы с реальными задачами, подкасты, вебинары и гайды.

Лицами курсов стали эксперты, известные деятели и лидеры мнений.

С помощью этой платформы ты сможешь получить персонализированное обучение, пройти тест на определение профессии мечты, получить нужные навыки или знания с нуля, сертификат и даже найти работу.

Для новой жизни, новой профессии и новых навыков тебе нужно сделать всего семь шагов:

Зарегистрируйся. Это можно сделать с помощью номера телефона, Google или Facebook аккаунта. Пройди профориентационный тест. Получи рекомендации и выбери профессию. Смотри образовательный сериал, курс или вебинар. Для закрепления или тестирования знаний пройди симулятор, имитирующий реальную рабочую ситуацию. Получи сертификат. Найди вакансию в своем регионе.

Напомним, что у Дії есть образовательный контент и для студентов. Так, образовательные сериалы помогут развиваться в желаемом направлении, получить сертификат и усилить собственное резюме. Детальнее о проекте в материале.

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