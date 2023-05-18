Хочешь овладеть новой профессией с нуля? Дія.Освіта поможет! Все об эдьютеймент-платформе

Из-за полномасштабной войны миллионы людей потеряли стабильность, работу, бизнес, были вынуждены покинуть дом и переехать.
Поэтому многим приходится строить жизнь с нуля, искать работу в новой сфере и овладевать новыми навыками. Но порой все это тяжело, долго и дорого.
Чтобы помочь украинцам бесплатно получить полезные цифровые навыки и полностью овладеть новой профессией, проект Дія.Цифрова освіта масштабируется в платформу Дія.Освіта.
Платформа обновлена по инициативе Министерства цифровой трансформации при поддержке Google.org и фонда Восточная Европа.
Дія.Освіта — это сотни образовательных сериалов эдьютеймент-формата о профессиях, которые пользуются наибольшим спросом на рынке труда. А также симуляторы с реальными задачами, подкасты, вебинары и гайды.
Лицами курсов стали эксперты, известные деятели и лидеры мнений.
С помощью этой платформы ты сможешь получить персонализированное обучение, пройти тест на определение профессии мечты, получить нужные навыки или знания с нуля, сертификат и даже найти работу.
Для новой жизни, новой профессии и новых навыков тебе нужно сделать всего семь шагов:
Напомним, что у Дії есть образовательный контент и для студентов. Так, образовательные сериалы помогут развиваться в желаемом направлении, получить сертификат и усилить собственное резюме. Детальнее о проекте в материале.
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