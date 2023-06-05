Если все будут юристами и экономистами, кто будет восстанавливать страну? Профтехобразование в Украине и как его получить

Рабочие профессии стереотипно считают второстепенными. И, вместо того чтобы проанализировать рынок труда, делают поспешные выводы, что получение высшего образования все-таки приоритетнее профессиональных технических отраслей.

Министерство образования и науки Украины планирует до 50% молодежи направить в профтехническое направление. Бесплатное профессиональное образование смогут получать и взрослые. Особенно это актуально для переселенцев, ищущих работу на новом месте, и военных, возвращающихся домой.

Нюансы развития профтехобразования разобрало издание Liga.Life.

Профессиональное образование важно

Рабочие специальности всегда пользовались спросом на рынке труда, а очень часто были даже в дефиците. Все это происходит из-за ошибочного представления о них.

— Вы хотите получить высшее образование, чтобы получить диплом и найти работу. Это стереотип. Знаете ли вы, что оклад юриста на государственной службе составляет 8-9 тысяч гривен, а сантехник или сварщик зарабатывает 30 тысяч гривен? Молодежь удивляется, – говорит председатель комитета по устойчивому развитию Федерации работодателей Елена Колесникова.

Но на стереотипное восприятие профтехобразования повлияли не только пристрастные суждения по поводу будущего заработка, но и сами условия обучения.

Ведь в большинстве заведения, которые обучают специалистов рабочего направления, ассоциируются с запущенными зданиями и низким уровнем образования.

Однако этот стереотип разрушает директор департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян и отмечает, что еще до начала полномасштабного вторжения были инвестиции в профтехи.

— Средства направили на модернизацию оборудования, ремонт помещений, закупку необходимого оборудования. Покупали инструменты, спецодежду. Если в 2014-2016 гг. те, кто учился на парикмахера, самостоятельно покупали ножницы, на повара – халаты и даже ножи, теперь все это есть в учебных заведениях, — отмечает Елена Фиданян.

Образовательные ваучеры

Война заставила многих людей изменить не только дом, но и профессию, потому что, чтобы устроиться на работу, они имеют либо не то отраслевое направление, либо недостаточную квалификацию.

Чтобы облегчить эту ситуацию, правительство разработало модель образовательных ваучеров для переселенцев и военных, полностью или частично оплачивающих стоимость обучения на профтехническом направлении.

Подобная поддержка распространена на 70 профессий и специальностей. Узнать детали можно на сайтах местных центров занятости.

— Для школьников бесплатное профтехобразование есть и сейчас. А ваучеры – это дополнительный механизм для тех, кто имеет одно образование и хочет бесплатно получить другое. Обучение на производстве тоже безвозмездное. Ваучеры на обучение должны помочь этим людям получить квалификацию и работу, отмечает Елена Колесникова.

О похожем опыте упоминает и Елена Фиданян, что уже в четырех профессиональных лицеях Киева проведены краткосрочные курсы для взрослого незанятого населения.

Мы переучим взрослых – даем им второе образование, профильное. Например, женщина со статусом ВПЛ, которая переехала в наш город с семьей и ищет работу, может стать швеей и пойти работать в ателье, — комментирует Елена Фиданян.

К тому же, в рамках проекта EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины переселенцы могут учиться в Киевском профессиональном лицее строительства и коммунального хозяйства.

— У нас учились восемь сотрудников атомной станции из Энергодара. Они овладели профессией сварщика. Теперь работают в Киеве. Таких примеров много. Обучение взрослых новой специальности – очень хорошее дело, – рассказывает директор заведения Игорь Хоменко.

Из-за полномасштабной войны многим пришлось строить жизнь с нуля, искать работу в новой сфере и овладевать новыми навыками. Но чтобы помочь украинцам бесплатно получить новые знания и полностью овладеть новой профессией, запустили новый проект. Вікна рассказывали, что проект Действие. Цифровое образование масштабируется в платформу Действие.