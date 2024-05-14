Когда регистрация на НМТ-2024: сроки для абитуриентов и как зарегистрироваться

В период войны вместо классического тестирования в формате ВНО действует система Национального мультипредметного теста (НМТ). Когда регистрация на НМТ-2024 и как зарегистрироваться на экзамен выпускникам в этом году — читай в нашем материале.

Когда регистрация на НМТ-2024 — информация от УЦОКО

Украинский центр оценивания качества оценивания (УЦОКО) сообщает, что все участники должны зарегистрироваться на тестирование на сайте центра в соответствии с требованиями законодательства в определенный срок в течение марта – начале апреля.

Регистрация на НМТ-2024 будет доступна с 14 марта по 11 апреля включительно (основная сессия).

До 15 апреля зарегистрированный участник может внести изменения в персональный кабинет:

изменить предмет на выбор на другой;

изменить населенный пункт в Украине/за рубежом, где планируешь проходить НМТ.

Зарегистрироваться на НМТ-2024 можно также 10-15 мая (дополнительная сессия). Эти термины доступны для тех, кто не зарегистрировался на основную сессию по уважительным причинам и зарегистрировавшихся в основной период, но тех, кому было отказано в регистрации.

Внести изменения в кабинете можно будет до 19 мая.

Приглашение на НМТ-2024

Приглашение на НМТ в этом году ты сможешь выгрузить из персонального кабинета с 8 мая. В нем будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Для дополнительной сессии приглашение на НМТ будет доступно с 8 июля.

Регистрация на НМТ-2024: как происходит

Участники НМТ-2024 должны создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО, внести необходимые персональные данные и загрузить копии регистрационных документов.

Кроме трех основных предметов, абитуриенты должны выбрать один выборочный. Выбрать можно только один предмет из перечня:

украинская литература,

биология;

география;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

физика

химия.

Также при регистрации необходимо выбрать место для составления НМТ. Это может быть населенный пункт как в Украине, так и за границей.

Кроме того, теперь для регистрации на НМТ при создании персонального кабинета можно воспользоваться мобильным приложением Дія. Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії, сообщает УЦОКО.

НМТ-2024: как будет проходить тестирование

Все четыре предмета поступающие будут сдавать в один день во временных экзаменационных центрах. Аудитории, где будет проходить экзамен, будут оборудованы рабочими местами и оснащены компьютерами с доступом в Интернет.

Для выполнения всей тестовой работы будет отведено 240 минут. После прохождения тестов по двум предметам, на каждый из которых будет отведено по 60 минут, предусмотрен небольшой перерыв.

НМТ будет производиться по действующим программам ВНО, которые будут использованы для сертификационных работ.

Основная и дополнительная сессия НМТ продлится с 14 мая по 19 июля.

Результаты НМТ-2024 ты получишь до 2 июля в персональном кабинете (для основной сессии) и до 26 июля (для дополнительной сессии). Отметим, что результат будет указан по шкале 100–200 баллов.

Напомним, что уже доступен демонстрационный вариант НМТ-2024.

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