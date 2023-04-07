Жодних заспокійливих та “останнього дня”: поради, як правильно готуватися до складання НМТ

Цьогорічна вступна кампанія, як і минулого року, проходитиме для випускників у ще незвичному форматі Національного мультитесту, замість традиційного Зовнішнього незалежного оцінювання.
Обов’язковими предметами для складання цього року будуть українська мова та математика, а один предмет залишається на вибір вступника. Серед предметів на вибір — історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія та фізика.
Як підготуватися до НМТ та чого точно не варто робити — із засновницею репетиторського центру Іриною Кевлюк та співзасновником освітньої платформи Prometheus Іваном Примаченком поговорили УП.Життя.
За словами Івана Примаченка, не варто покладатися на вивчення всього, що не засвоїли за останні роки навчання, за останні два чи три місяці. Адже суть знань полягає у їхній системності та постійній роботі над вдосконаленням.
Для того, аби успішно скласти іспити, варто дотримуватися кількох порад.
Для початку, варто проглянути програму та теми, які будуть на тестуванні. Про це завжди пишуть на УЦОЯО та попереджають вчителі.
Пройди тогорічне тестування та поглянь на результати своїх знань: так ти зможеш виокремити ті теми, в яких є прогалини.
Пройди тогорічне тестування та поглянь на результати своїх знань: так ти зможеш виокремити ті теми, в яких є прогалини.
— Найбільш ефективна стратегія у підготовці до тестування — те, що у науковій літературі називається свідомою практикою або активним навчанням, — наголошує Іван Примаченко.
Тобто, потрібно не просто прочитати параграф книги чи прослухати лекцію, а одразу закріпити знання активною практикою.
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Спробуй не лише виконувати завдання, а й аналізувати свої помилки та виконувати типові завдання знову й знову.
— Практикуйся знову і знову, поки не отримаєш ідеальний результат. Так, складно практикуватися, якщо ти часто помиляєшся. Але відчуття складності навчання і практики свідчить про те, що ти реально вчишся. Це дуже важливо, — наголошує Примаченко.
За словами експерта, варто час від часу повертатися до повторення однієї й тієї ж проблемної теми. Спочатку роби це щодня, потім — через три дні, через тиждень та два тижні.
За словами експерта, варто час від часу повертатися до повторення однієї й тієї ж проблемної теми. Спочатку роби це щодня, потім — через три дні, через тиждень та два тижні.
Найчастіше принцип відкладеного повторення використовують під час вивчення іноземної мови, але він є універсальним для усіх предметів. Також не забувай користуватися додатковими матеріалами — вони також будуть у тебе на тестуванні.
Однозначно, репетитор чи учитель виступає людиною, яка дбає за системність твого навчання та контролює якість освоєного матеріалу.
Але підготуватися до НМТ та інших екзаменів можна й самостійно. Для цього необхідні:
Також можна використовувати навчання спільно з другом чи однокласниками: так знання можна перевіряти системно, можна ділитися джерелами інформації та інше, — каже Ірина Кевлюк.
Не забувай постійно проходити демонстраційні тестування. Наприклад, якщо переймаєшся за результати тестування з математики, можеш спробувати свої сили в тренувальному тестуванні.
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