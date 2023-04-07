Жодних заспокійливих та “останнього дня”: поради, як правильно готуватися до складання НМТ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Квітня 2023, 19:00
Як підготуватися до нмт
Фото: Pexels

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