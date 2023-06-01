Який прохідний бал на НМТ-2023: скільки балів треба набрати на тестах з різних предметів

У 2023 році замість традиційного ЗНО випускники в Україні складатимуть Національний мультитест, за результатами якого вступатимуть до ВНЗ. Який прохідний бал на НМТ-2023 — читай в матеріалі.

Який прохідний бал на НМТ-2023

Цього року запровадили мінімальний прохідний бал, який дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета. Наприклад, для того, аби отримати 100 балів (за шкалою 100 – 200 балів) з мови, випускнику потрібно набрати 5 балів із 45.

НМТ-2023: які прохідні бали з кожного предмету

для прохідного з математики потрібно набрати 4 тестових бали;

з історії України треба правильно відповісти на 6 тестів;

з іноземної — 4 бали;

з фізики — 4 бали;

з хімії — 4 бали;

з біології — 5 балів.

Прохідний бал на НМТ-2023 для бюджету в університетах

Варто зазначити, що пороговий бал для вступу на бюджет у кожному ВНЗ і на кожній спеціальності буде відрізнятися. Для багатьох факультетів потрібно буде набрати 130 балів на тесті, проте для таких спеціальностей, як Право та Міжнародні відносини пороговий бал буде від 140 балів, а для Медицини та Стоматології — від 150 балів.

НМТ-2023: основні зміни

ЗНО в Україні скасували через воєнний стан. Тому випускники повинні підлаштовуватися під зміни. Наприклад:

Після 11 класу випускники будуть подаватися на навчання у виші на основі результатів Національного мультипредметного тесту. Школярі будуть здавати НМТ у ТЕЦ (тимчасових екзаменаційних центрах). Вони будуть складатися у спеціально огороджених комп’ютерних аудиторіях. Крім цього, ТЕЦ зроблять не тільки в Україні, а й в 35 країнах, де є найбільше переселенців. НМТ-2023 буде містити завдання з трьох предметів. З них є два обов’язкові (українська та математика), третій предмет — на вибір учня. Третім предметом може бути історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, фізика, хімія. Тестування триватиме 180 хвилин, час будуть розподіляти майбутні студенти самостійно.

Коли здають НМТ у 2023 році: дати

Вже відомо, що абітурієнти будуть складати іспити під час двох сесій — основної та додаткової. Основна сесія відбудеться з 5 до 23 червня. А додаткова — з 11 по 24 липня. Реєструвалися школярі з 3 квітня по 3 травня.

Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.

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