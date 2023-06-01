Який прохідний бал на НМТ-2023: скільки балів треба набрати на тестах з різних предметів

У 2023 році замість традиційного ЗНО випускники в Україні складатимуть Національний мультитест, за результатами якого вступатимуть до ВНЗ. Який прохідний бал на НМТ-2023 — читай в матеріалі.
Цього року запровадили мінімальний прохідний бал, який дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета. Наприклад, для того, аби отримати 100 балів (за шкалою 100 – 200 балів) з мови, випускнику потрібно набрати 5 балів із 45.
Варто зазначити, що пороговий бал для вступу на бюджет у кожному ВНЗ і на кожній спеціальності буде відрізнятися. Для багатьох факультетів потрібно буде набрати 130 балів на тесті, проте для таких спеціальностей, як Право та Міжнародні відносини пороговий бал буде від 140 балів, а для Медицини та Стоматології — від 150 балів.
ЗНО в Україні скасували через воєнний стан. Тому випускники повинні підлаштовуватися під зміни. Наприклад:
Вже відомо, що абітурієнти будуть складати іспити під час двох сесій — основної та додаткової. Основна сесія відбудеться з 5 до 23 червня. А додаткова — з 11 по 24 липня. Реєструвалися школярі з 3 квітня по 3 травня.
Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.
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