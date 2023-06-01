Який прохідний бал на НМТ-2023: скільки балів треба набрати на тестах з різних предметів

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Червня 2023, 20:30
Який прохідний бал на НМТ-2023: скільки балів треба набрати на тестах з різних предметів
Фото: Unsplash

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