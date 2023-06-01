Какой проходной балл на НМТ-2023: сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам

В 2023 году вместо традиционного ВНО выпускники в Украине будут сдавать Национальный мультитест, по результатам которого будут поступать в ВУЗы. Какой проходной балл на НМТ 2023 — читай в материале.
В этом году ввели минимальный проходной балл, который будет равен не менее 10% правильных ответов по каждому учебному предмету.
Например, для того чтобы получить 100 баллов (по шкале 100 – 200 баллов) с языка, выпускнику нужно набрать 5 баллов из 45.
Стоит отметить, что пороговый балл для поступления на бюджет в каждом ВУЗе и на каждой специальности будет отличаться. Для многих факультетов нужно будет набрать 130 баллов на тесте, однако для таких специальностей, как Право и Международные отношения, пороговый балл будет от 140 баллов, а для Медицины и Стоматологии — от 150 баллов.
ВНО в Украине отменили из-за военного положения. Поэтому выпускники должны подстраиваться под изменения. К примеру:
Уже известно, что абитуриенты будут сдавать экзамены во время двух сессий — основной и дополнительной. Основная сессия состоится с 5 по 23 июня. А дополнительная — с 11 по 24 июля. Регистрировались школьники с 3 апреля по 3 мая.
О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.
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