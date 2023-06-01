Какой проходной балл на НМТ-2023: сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам

В 2023 году вместо традиционного ВНО выпускники в Украине будут сдавать Национальный мультитест, по результатам которого будут поступать в ВУЗы. Какой проходной балл на НМТ 2023 — читай в материале.

Какой проходной балл на НМТ-2023

В этом году ввели минимальный проходной балл, который будет равен не менее 10% правильных ответов по каждому учебному предмету.

Например, для того чтобы получить 100 баллов (по шкале 100 – 200 баллов) с языка, выпускнику нужно набрать 5 баллов из 45.

НМТ-2023: какие проходные баллы по каждому предмету

для проходного по математике нужно набрать 4 тестовых балла;

по истории Украины нужно правильно ответить на 6 тестов;

с иностранного — 4 балла;

по физике — 4 балла;

по химии — 4 балла;

по биологии — 5 баллов.

Проходной балл на НМТ-2023 для бюджета в университетах

Стоит отметить, что пороговый балл для поступления на бюджет в каждом ВУЗе и на каждой специальности будет отличаться. Для многих факультетов нужно будет набрать 130 баллов на тесте, однако для таких специальностей, как Право и Международные отношения, пороговый балл будет от 140 баллов, а для Медицины и Стоматологии — от 150 баллов.

НМТ-2023: основные изменения

ВНО в Украине отменили из-за военного положения. Поэтому выпускники должны подстраиваться под изменения. К примеру:

После 11 класса выпускники будут подаваться на обучение на основе результатов Национального мультипредметного теста. Школьники будут сдавать НМТ в ТЭЦ (временных экзаменационных центрах). Они будут в специальных компьютерных аудиториях. Кроме этого, ТЭЦ сделают не только в Украине, но и в 35 странах, где больше всего переселенцев. НМТ 2023 года будет содержать задания по трем предметам. Из них есть два обязательных (украинский язык и математика), третий предмет — на выбор ученика. Третьим предметом могут быть история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия. Тестирование будет идти 180 минут, время будут распределять будущие студенты самостоятельно.

Когда сдают НМТ в 2023 году: даты

Уже известно, что абитуриенты будут сдавать экзамены во время двух сессий — основной и дополнительной. Основная сессия состоится с 5 по 23 июня. А дополнительная — с 11 по 24 июля. Регистрировались школьники с 3 апреля по 3 мая.

О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.

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