Какой проходной балл на НМТ-2023: сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам

Анна Голишевская, редактор сайта 01 июня 2023, 20:30
Какой проходной балл на НМТ-2023: сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам
Фото: Unsplash

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