Ти ще можеш встигнути! Коли додаткова реєстрація на НМТ та як це зробити

У школах України вже закінчилося навчання. Випускники мають скласти НМТ, щоб вступити до вищих навчальних закладів. Основна реєстрація на НМТ вже завершилася.

Але ті, хто пропустив основну реєстрацію, мають змогу зробити це у додатковий період. На сайті УЦОЯО розповіли про терміни додаткової реєстрації на НМТ та як це зробити.

Коли проходить додаткова реєстрація на НМТ

Додатковий період реєстрації на НМТ у 2023 році проходить з 5 по 12 червня. У цей період можуть зареєструватися ті, хто:

реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ;

не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Якщо тобі відмовили у реєстрації під час основного періоду, треба в персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, додатково завантажити копію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій і доопрацювати надану ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію та/або копії документів.

Якщо ти не зміг (змогла) зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації з поважних причин, треба після створення персонального кабінету додатково завантажити копії заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.

А також копію документ, що підтверджує причину, через яку ти не зміг (змогла) зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

Як зареєструватися на НМТ під час додаткового періоду

Щоб зареєструватися на НМТ, потрібно за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати наступні дії.

1) Внести особисті дані.

Вказати прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), номери контактних телефонів та адресу електронної пошти, категорію випускник поточного року або випускник минулих років й інформацію щодо участі в НМТ.

Важливим етапом є вибір предмета додаткового блоку. Українська мова та математика будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації. Предмет додаткового блоку впливає на розподіл учасників до екзаменаційних центрів в Україні чи за кордоном.

Вибрати можна лише один додатковий предмет.

2) Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, вказаних на сайті УЦОЯО.

Треба відповідально поставитися до завантаження документів. Якщо надати неправильні копії документів, може бути відмовлено в реєстрації.

3) Підтвердити бажання взяти участь у НМТ.

4) Надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

За результатами обробки інформації, регіональний центр вирішує:

підтвердити реєстрацію вступника для участі в НМТ;

повідомити вступнику про потребу в доопрацюванні наданої ним інформації та/або копій документів;

відмовити вступнику в реєстрації для участі в НМТ.

5) Сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Цей сертифікат — підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ. Його можна отримати протягом семи днів після надсилання інформації.

Чому можуть відмовити в реєстрації на НМТ

Тобі може бути відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, якщо:

надав(-ла) неправдиву інформацію;

не надав(-ла) копії документів або вони не відповідають вимогам законодавства;

немає неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку;

не надав(-ла) копії заяви та/або копії документа, що підтверджує причину неможливості реєстрації НМТ під час основного періоду.

Багато випускників хвилюються через написання НМТ. Стрес та нерви впливають на якість здачі тесту, а також успіх залежить від підготовки. Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до НМТ.

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