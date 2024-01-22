Вступ до ВНЗ 2024: чого очікувати та як відбуватиметься

Щороку українські випускники подають свої заяви до закладів вищої освіти. Але, щоб вступити до університету, треба подолати непростий шлях.

Спершу треба скласти НМТ, створити електронні кабінети, написати мотиваційні листи, пройти співбесіди чи творчі конкурси. У МОН оприлюднили проект Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2024 році. Ми розповімо, що чекає абітурієнтів у 2024 році.

Вступ до закладів вищої освіти 2024

Варто зазначити, що це проекту Порядку прийому, який перебуває на громадському обговоренні. Деякі норми можуть зазнати змін після остаточного затвердження Порядку прийому.

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Вступ до закладів вищої освіти у 2024 році відбуватиметься на підставі результатів національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, співбесід і розгляду мотиваційних листів.

Планується, що для вступу і на бюджет, і на контракт абітурієнти мають скласти НМТ з чотирьох предметів. Три предмети будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет — за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова).

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, мають пройти творчий конкурс у закладі освіти, до якого планують вступати.

Також можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту.

Вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти участь у конкурсному відборі на підставі співбесіди за тими ж предметами, які складають вступники на НМТ. Крім цього, усі вступники мають написати мотиваційні листи, які треба додавати кожної поданої електронної заяви.

Під час вступної кампанії діятимуть різні конкурсні пропозиції: відкриті (тобто за широким конкурсом), фіксовані та небюджетні.

Реєстрація електронних кабінетів

Реєстрацію електронних кабінетів, за допомогою яких абітурієнти подають заяви, і завантаження необхідних документів заплановано розпочати 1 липня 2024 року.

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами у вишах діятимуть консультаційні центри. Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть до 31 жовтня 2024 року.

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Подання заяви

Заяву на вступ до закладу вищої освіти абітурієнт заповнює онлайн. У ній треба вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність.

Згідно з цьогорічним Порядком прийому, вступники можуть загалом подати максимум пʼятнадцять заяв, з них максимум п’ять заяв — на бюджетні місця.

Конкурсний відбір

У 2024 році конкурсний відбір проводитиметься на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів. Вступників допускають до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше як 130 (до абітурієнтів, які є дітьми загиблих захисників України, ця умова не застосовуватиметься).

Але для спеціальностей Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Фармація, промислова фармація, Стоматологія, Медицина, Педіатрія конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим як 150 балів.

Терміни вступу

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджет запланована з 3 липня 2024 до 18:00 10 липня 2024. Для вступу виключно на контракт реєстрація заяв для участі у співбесідах та творчих конкурсах триватиме до 25 липня 2024.

Співбесіди та творчі конкурси проводитимуться у кілька потоків з 7 по 18 липня 2024, а для вступу виключно на контракт — до 31 липня 2024.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 5 серпня 2024. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 8 серпня 2024.

Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт — не пізніше ніж 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на першочергове переведення, відбудеться не пізніше 18 серпня. Надання рекомендацій до зарахування контрактників відбудеться не раніше 9 серпня 2024.

Також може бути проведений додатковий вступ. Після завершення основного періоду вступу заклади вищої освіти можуть провести одну або дві чергові сесії реєстрації заяв вступників на контракт, які триватимуть з 1 вересня по 31 жовтня 2024.

Щоб вступити до закладу вищої освіти, треба скласти іспити. Раніше ми розповідали, що буде, якщо не скласти НМТ.

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