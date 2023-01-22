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Больше прозрачности — меньше коррупции. В Украине водителей будут проверять на алкоголь по новым правилам

Елена Яковлева, редактор сайта 22 января 2023, 19:00
Перевірка водіїв на алкогольне сп'яніння - зміни в Україні 2023
Фото: Pexels

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