Больше прозрачности — меньше коррупции. В Украине водителей будут проверять на алкоголь по новым правилам

В Украине изменили процедуру проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Теперь осмотр на месте остановки авто на вождение в состоянии алкогольного опьянения должен проходить с видеозаписью или в присутствии двух свидетелей.

Новое правило также будет распространяться на проверку наркотического опьянения и влияния лекарственных средств, которые снижают внимание и скорость реакции.

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Допустимая доза алкоголя в крови для водителей

В Украине водитель за рулем может иметь максимум 0,2 промилле в крови. Это показатель почти нулевого содержания алкоголя в теле. Если же анализ показывает результат выше нормы — придется платить немалый штраф.

Штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения

С весны 2021 года в Украине значительно увеличили наказание для недобросовестных водителей. При вождении в состоянии алкогольного опьянения можно остаться без прав или транспорта.

Если впервые на дороге поймают пьяным — придется заплатить штраф 17 тыс. грн и быть без водительского удостоверения в течение одного года.

Если водитель во второй раз нарушит закон — ему светит штраф в размере 34 тыс. грн и лишение прав на три года.

При этом, если автомобилиста заметят пьяным дважды в течении одного года, ему придется попрощаться со своим авто, просидеть за решеткой 15 суток и уплатить штраф в 51 тыс. грн. Такой горе-водитель не сможет управлять транспортом в течение десяти лет.

Вождение под влиянием алкоголя, наркотических и других веществ, снижающих внимание и скорость реакции человека, может привести к серьезным ДТП.

Напомним, что автогражданка в Украине обязательна для всех владельцев автомобилей. Однако в скором времени предполагаются изменения в условиях гражданского страхования. Читай об этом подробнее.

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